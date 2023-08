Kletter-WM war beste Werbung – Boulder-Weltcup findet ab 2025 in Bern statt Dass sich der Internationale Sportkletterverband vom Weltcupstandort Meiringen zurückzieht, stand schon fest. Nun ist auch die Nachfolge geregelt. Stefan Schnyder Martin Bürki

Gebouldert wurde in Bern auch an der Kletter-WM (hier die Slowenin Janja Garnbret). Infrastruktur und Organisation haben den Internationalen Sportkletterverband offensichtlich überzeugt. Foto: Anthony Anex (Keystone)

«Wir freuen uns extrem darüber, dass uns der Weltverband die Zusicherung gegeben hat», sagt Daniel Marbacher, Geschäftsführer des Schweizer Alpenclubs (SAC) und OK-Chef der Kletter-Weltmeisterschaft, die am Samstag in Bern zu Ende gegangen ist. Wie die Bernexpo-Gruppe am Montag via Twitter verlauten liess, erhielt sie den Zuschlag für vier Jahre ab 2025.

Bei der Abschlussparty der WM sei dieser Zuschlag gleich gefeiert worden, verrät Marbacher. «Unser Ziel ist es, Bern zur Kletter-Hauptstadt zu machen. Wir wollen möglichst viel vom Spirit der WM mitnehmen», betont er.

Der Plan sieht vor, dass der Weltcupanlass ab 2025 jeweils Ende Mai oder Anfang Juni auf dem Gelände von Bernexpo stattfindet. «Wir möchten den Anlass in der neuen Festhalle durchführen», sagt Marbacher. Die Planung geht von 4000 bis 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern aus. Die Weltmeisterschaft fand in der Postfinance-Arena statt und bot bis zu 7000 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz.

Der Weltverband hat die Weltcup-Veranstaltung an den SAC vergeben. Dieser wiederum plant, mit einem lokalen Organisationskomitee, das noch zu gründen ist, einen Vertrag abzuschliessen. «Möglichst viele Funktionen sollen mit Leuten besetzt werden, die an der WM im Einsatz standen», betont Marbacher.



Bisher in Meiringen

Noch bis zur nächstjährigen Ausgabe findet der Boulder-Weltcup in Meiringen statt. Das dortige Organisationskomitee war im Herbst 2021 vom Weltverband informiert worden, dass er sich anderweitig umschauen wolle. Gemäss Daniel Marbacher wolle der Verband der Sportart das Berg-Image abstreifen und sie urbaner machen.

Noch offen scheint die Zukunft von Villars im Waadtland, dem aktuell zweiten Weltcup-Standort in der Schweiz. Die besten Sportkletterinnen und Sportkletterer der Welt tragen ihre Wettkämpfe übers Jahr hinweg an rund einem Dutzend Turnieren weltweit aus – unter anderem in Städten wie Tokio, Seoul, Innsbruck oder Salt Lake City.

