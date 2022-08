Britische Vetternwirtschaft – Boris Johnson hievt seinen Bruder Jo ins Oberhaus Jeder Premierminister darf, wenn er aus dem Amt scheidet, dutzende Politiker ins House of Lords befördern. Eine Sonderheit des britischen Systems. Michael Neudecker aus London

Belohnung für die Hardliner: Boris Johnson setzt seinen Bruder Jo Johnson und weitere Verbündete auf die sogenannte Lavendelliste. Foto: Andrew Parsons (Imago images/Parsons Media)

Die Briten sind gut darin, sich griffige Namen für Skandale auszudenken, Boris Johnson wiederum ist gut darin, Skandale zu fabrizieren. Und damit zur «Lavender List». Die Lavendelliste ist derzeit wieder ein Thema in London, denn sie ist, wenn man so will, die Vorgeschichte zu den aktuellen Vorgängen in Westminster. Skandalösen Vorgängen, Boris Johnson ist ja noch immer Premierminister.



Jeder britische Premierminister darf, wenn er aus dem Amt scheidet, eine Liste anfertigen, auf die er die Namen derjenigen schreibt, die er ins House of Lords berufen möchte, die Resignation Honours List. Das Oberhaus ist das Gegengewicht zum Unterhaus, es ist parteipolitisch einigermassen gleichmässig verteilt und prüft die Gesetze, die das Unterhaus einbringen möchte, segnet sie ab oder gibt sie zur Überarbeitung zurück. Die Peers werden auf Lebenszeit ernannt, wenn sie nicht schon aufgrund ihres vererbten Status Mitglied sind. Ausgesucht werden sie vom Premierminister, und das ist nun die grosse Schwäche des Systems. Jedenfalls wenn jemand wie Boris Johnson Premierminister ist. Oder Howard Wilson, der Verfasser der Lavendelliste.



Wilson, Labour-Politiker, trat 1976 als Premierminister zurück. Seine Resignation Honours List schrieb er angeblich auf lavendelfarbenem Papier, daher der Name – darauf standen zahlreiche Freunde und Weggefährten Wilsons, zwielichtige Geschäftsleute, aber auch alte Kumpel, die mit der Politik nichts zu tun hatten. Wilson ignorierte jegliche Einwände der Prüfkommission und drückte die Liste durch, diese Machtfülle hat der Premierminister. Die Lavendelliste gilt als grösster Skandal der vergangenen Jahrzehnte, was die Resignation Honours angeht. Bis jetzt, denn auch Boris Johnson, der noch bis 5. September im Amt ist, hat eine Liste aufgesetzt.



Johnson versucht offenbar, das Gleichgewicht im Oberhaus zu seinen Gunsten zu verändern. Beziehungsweise: zugunsten der Tories, und zwar jener Tories, die einen harten Brexit unterstützen. Bereits während seiner dreijährigen Amtszeit hat Johnson 86 Peers berufen, doppelt so viele wie Theresa May, er hat sogar seinen Bruder Jo ins Oberhaus gehievt. Jo Johnson, jetzt Baron Johnson of Marylebone, ist auch Politiker, er war bis 2019 Abgeordneter, und natürlich erregte die Ernennung des Bruders des Premierministers 2020 Aufsehen. Aber Boris Johnson ist gut darin, die Aufmerksamkeit nicht zuletzt der Medien auf immer neue Themen zu lenken: Irgendwas ist immer.