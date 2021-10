Hotspots des Bevölkerungswachstums – Boomgemeinden leiden am Wachstumsschmerz Nicht in Bern oder Biel, sondern an den Rändern und Verkehrsachsen wächst die Berner Bevölkerung am schnellsten. Ein Besuch in Lyss, Niederbipp und Belp. Stefan von Bergen

Dichtestress in Belp? Blick von der Siedlung Riedli am Abhang des Belpbergs zum Ortskern. Foto: Manu Friederich

Noch grüsse man sich in Lyss auf der Strasse. Aber ausgerechnet in der Begegnungszone am Bahnhof gebe es kaum «Platz für einen Schwatz», sagt Lorenz Eugster, Präsident der grünen Ortspartei. Parkierte Autos seien den Fussgängern im Weg. Und die hätten ohnehin wenig Zeit. Sie eilen auf den Zug, um wegzupendeln nach Bern und Biel, zur Arbeit. Lyss ist gross, mobil und anonymer geworden. «Ich nenne Lyss heute bewusst eine Stadt», sagt Eugster. Als er hier aufwuchs, war es noch ein Dorf.

Lyss’ Bevölkerungszahl hat allein in den letzten 20 Jahren um über 50 Prozent zugenommen – von rund 10’000 auf fast 16’000. Zwar sind 2000 Menschen im Jahr 2011 durch die Fusion mit der Nachbargemeinde Busswil hinzugekommen. Aber auch so gehört Lyss zu den Orten im Kanton Bern, die am rasantesten gewachsen sind.