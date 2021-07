Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – Booking.com will das Amazon des Reisens werden Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

«Wir schaffen einen nahtlosen, reibungslosen Weg, um Reisen viel einfacher zu organisieren»: Booking.com-Konzernchef Glenn Fogel. Foto: Bloomberg via Getty Images

Das Online-Buchungsportal Booking.com hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg am Tourismushimmel hingelegt. Mit knapp 90 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung ist Booking mehr wert als die Konkurrenz in der Reisebranche. Nun macht sich Konzernchef Glenn Fogel auf den Weg, zum Amazon des Reisens zu werden, schreibt das «Manager Magazin». Dort kündigt Fogel an: «Wir schaffen einen nahtlosen, reibungslosen Weg, um Reisen viel einfacher zu organisieren.» Konkret heisst das: Neben Hotels will Booking auch Flüge, Museumstickets, Transfers oder Ballonfahrten verkaufen und Restaurantplätze reservieren. Den Drang des Menschen, unterwegs zu sein, sieht Fogel tief in uns allen angelegt. Und so philosophiert er im «Manager Magazin»: «Der Mensch stammt bekanntlich aus Afrika, aber da ist er nicht geblieben.» Da bleibt nur zu hoffen, dass Fogel es Amazon-Chef Jeff Bezos nicht in allem gleichtun will – noch einen Superreichen im All braucht es in den kommenden Wochen und Monaten nicht unbedingt.