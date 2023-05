Nationalrat stimmt Verbot zu – Bonusverbot für Spitzenbanker? Experten raten davon ab Nicht die Sondervergütung seien das Problem, sondern die Zielvorgaben der Banken, sagen Fachleute. Um Exzesse wie bei der CS zu verhindern, empfehlen sie das Modell der Raiffeisen. Armin Müller Angelika Gruber

Hätte ein Bonusverbot das CS-Debakel verhindern können? «Es gibt keine Garantie, dass alles besser ist, wenn man Boni abschafft», sagt ein Finanzexperte. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Ein Bonusverbot für Spitzenbanker? Das war im Bankenland Schweiz bisher so gut wie undenkbar. Doch jetzt hat der Nationalrat eine Motion der SP angenommen, die Bonuszahlungen für die höchsten Kader von systemrelevanten Banken per Gesetz verbieten will.