Polizeieinsatz im Seeland – Bombendrohung in Pieterlen In Pieterlen im Berner Seeland läuft ein grösserer Polizeieinsatz. Die Beamten haben die Strassen gesperrt aufgrund einer schriftlichen Drohung.

Die Polizei hat die Strassen aus Sicherheitsgründen gesperrt. Screenshot Google Maps

Im Seeländer Dorf Pieterlen BE hat die Polizei am Montagmorgen nach einer Bombendrohung die wichtigsten Strassen gesperrt. Die Bombendrohung war am Montag schriftlich eingegangen.

Weitere Angaben macht die Berner Kantonspolizei derzeit nicht, wie eine Mediensprecherin auf Anfrage sagte. Die Strassen würden aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Einsatzkräfte seien daran, eine Umleitung einzurichten.

Die Mediensprecherin ergänzte mir ihren Aussagen eine Meldung von AlertSwiss, einer Internetseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Pieterlen liegt nordöstlich von Biel in Richtung Solothurn.

( SDA )