«Apropos» – der tägliche Podcast – Bolsonaro oder da Silva? Brasilien hat eine selten schlechte Wahl Am Sonntag wählt Brasilien einen neuen Präsidenten. Die Stimmung ist im Vorfeld angespannt, viele befürchten Gewalt und Chaos. Eindrücke aus einem gespaltenen Land. Mirja Gabathuler

Amtsinhaber Jair Bolsonaro gegen Herausforderer Lula da Silva: Zwei Männer treten am Sonntag zur Stichwahl um die brasilianische Präsidentschaft an. Es ist nicht nur ein Showdown zweier Weltanschauungen. Je nach Ausgang könnte diese Wahl desaströse Konsequenzen für die Demokratie in Brasilien haben – denn unklar ist, ob Bolsonaro und seine teils gewaltbereiten Anhänger einen Wahlsieg da Silvas anerkennen würden.

Auslandredaktor Simon Widmer hat im Vorfeld der Wahl Anhänger und Anhängerinnen der beiden Kandidaten getroffen – und ordnet im Podcast «Apropos» ein, warum Brasilien vor einer denkbar schlechten Wahl steht. Gastgeber ist Philipp Loser.

Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

