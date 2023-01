Eskalation in Brasilien – Bolsonaro-Anhänger stürmen Kongress-Gelände Hunderte Anhänger des rechtsradikalen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben Kongress, Präsidentenpalast und Oberstes Gericht gestürmt. Die Polizei setzte Tränengas ein. UPDATE FOLGT

Hunderte Anhänger des rechtsextremen brasilianischen Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro haben am Sonntag den Kongress, den Präsidentenpalast und das Oberste Gericht in der Hauptstadt Brasília gestürmt. In Online-Netzwerken veröffentlichte Bilder zeigten zahlreiche in Gelb und Grün gekleidete Demonstranten bei der Erstürmung der zentralen Orte der brasilianischen Demokratie. Die radikalen Bolsonaro-Anhänger erkennen den Wahlsieg des seit Jahresanfang amtierenden linksgerichteten Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva nicht an.

Die Bilder wecken Erinnerungen an den Sturm auf das US-Capitol am 6. Januar 2021 in Washington. Die Bolsonaro-Anhänger überwanden Polizeiabsperrungen und gelangten in das Kongressgebäude, wie auf Videos zu sehen war, die in Online-Netzwerken verbreitet wurden. Dabei zertrümmerten sie Türen und Fenster und strömten dann in grosser Zahl in das Gebäude.

Zu sehen waren verwüstete Abgeordnetenbüros und Demonstrierende, die auf die Sitze im Senat stiegen. Auf den Bildern war zudem zu sehen, wie Demonstranten den nahegelegenen Präsidentenpalast Planalto und das Oberste Gericht stürmten. Viele Eindringlinge trugen gelbe Kleidung und schwenkten die brasilianische Flagge.

Die Schäden in den drei Gebäuden, die als Ikonen der modernen Architektur gelten und in denen sich zahlreiche Kunstwerke befinden, schienen beträchtlich zu sein.

Auf einem Video war zu sehen, wie die Menge vor dem Kongress einen Polizisten von seinem Pferd zerrten und auf ihn einschlugen.

Das Gelände in der Nähe des Platzes der drei Gewalten, an dem der Kongress, der Präsidentenpalast Planalto und das Oberste Gericht dicht beieinanderliegen, war von den Behörden abgeriegelt worden. Die Anhänger Bolsonaros konnten die Absperrungen jedoch überwinden. Die Sicherheitskräfte schienen völlig überfordert zu sein und versuchten vergeblich, die Menschen mit Tränengas zurückzudrängen.

Zahlreiche Bolsonaro-Anhänger liefen die Rampe zum Kongressgebäude hinauf, um das Dach des Gebäudes zu besetzen, wie ein AFP-Fotograf beobachtete. Dort entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift «Intervention» – einem Aufruf an das brasilianische Militär.

Auch auf den umliegenden Rasenflächen und Plätzen sowie vor dem Präsidentenpalast Planalto versammelten sich zahlreiche Bolsonaro-Anhänger. «Nach dieser betrügerischen Wahl muss die Ordnung wieder hergestellt werden», sagte die 27-jährige Bolsonaro-Anhängerin Sarah Lima, die aus dem 300 Kilometer entfernten Goianesia nach Brasília gekommen war, der Nachrichtenagentur AFP.

Bolsonaro gestand seine Wahlniederlage nicht ein

Präsident Lula hielt sich am Sonntag nicht in der Hauptstadt auf, sondern stattete der Stadt Araraquara im südöstlichen Bundesstaat São Paulo einen Besuch ab. Sie war Ende 2022 bei Überschwemmungen verwüstet worden.

Flavio Dino, neuer Minister für Justiz und Sicherheit, verurteilte die Gewalteskalation. «Dieser absurde Versuch, den eigenen Willen mit Gewalt durchzusetzen, wird sich nicht durchsetzen», schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Regierung des Bezirks Brasília werde Verstärkung schicken. Für den Fall einer Gefährdung der öffentlichen Ordnung hatte er bereits am Samstag die Entsendung einer Spezialeinheit der Polizei in die verschiedenen Bundesstaaten genehmigt.

Die Anhänger Bolsonaros hatten nach dessen Wahlniederlage bereits vor Militärkasernen demonstriert. Sie forderten ein Eingreifen der Armee, um eine dritte Amtszeit Lulas zu verhindern. Der linksgerichtete Politiker war bereits von 2003 bis 2010 Staatschef. Einige Bolsonaro-Anhänger hatten in den Tagen nach der zweiten Wahlrunde wichtige Verkehrsachsen des Landes blockiert, um gegen das Wahlergebnis zu protestieren.

Lula, der seit Jahren als Idol der lateinamerikanischen Linken gilt, hatte sich am 30. Oktober in der Stichwahl um das Präsidentenamt mit hauchdünnem Vorsprung gegen Bolsonaro durchgesetzt. Bolsonaro hat seine Wahlniederlage nicht eingestanden und sich zwei Tage vor der Amtseinführung Lulas in die USA begeben.

