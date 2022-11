Ersatzwahl im Februar – Bolligens Gemeindepräsidentin tritt nach Hirnblutung zurück Kathrin Zuber (FDP) gibt ihr Amt per Ende März 2023 ab. Nach einer Gehirnblutung suche sie den Weg zurück in den Alltag, schreibt der Gemeinderat

Konzentriert sich voll auf ihre Genesung: die freisinnige Präsidentin Kathrin Zuber. (Archivbild) Foto: Ruben Wyttenbach

Bolligens Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber (FDP) muss ihr Amt per Ende März 2023 krankheitsbedingt abgeben. Wie der Gemeinderat am Dienstagabend in einer Mitteilung schreibt, suche Zuber nach einer Gehirnblutung den Weg zurück ins Alltagsleben und könne ihre Arbeit als Präsidentin nicht mehr mit dem von ihr geforderten Engagement ausführen.

Die Ersatzwahl findet am 19. Februar 2023 statt. Eine allfällige Stichwahl würde am Abstimmungssonntag vom 12. März durchgeführt. Kandidaturen nimmt der Gemeinderat bis am 12. Dezember 2022 entgegen.

PD/ske

