Politische Rechte – Bolligen will zum Notrecht greifen Weil nicht sicher ist, ob die Gemeindeversammlung durchgeführt wird, will der Gemeinderat einen Kredit für einen Kindergarten selber beschliessen. Simon Wälti

Der Kindergarten soll für 900’000 Franken in der Pfrundscheune links von der Kirche Bolligen eingerichtet werden. Foto: Valérie Chételat

Bolligen braucht einen zusätzlichen Kindergarten. Wie lange noch ein Provisorium an der Flugbrunnenstrasse betrieben werden kann, ist unklar. Die Gemeinde will darum in der Pfrundscheune bei der Kirche für 900’000 Franken einen Kindergarten einrichten – möglichst schnell. «Wir stehen unter grossem zeitlichem Druck», sagt Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber (FDP). Das Geschäft soll am 9. Juni von der Gemeindeversammlung behandelt werden, doch das ist das Problem. Denn bis zum 8. Juni sind Veranstaltungen verboten. Ob der Bundesrat am 27. Mai die Sperre aufhebt, ist offen.

Die Wahrscheinlichkeit einer Durchführung sei eher gering, sagt Zuber. Der Gemeinderat will darum zum Notrecht greifen und den dringlichen Kredit selber bewilligen. Gemäss Gemeindeverfassung beschliesst der Gemeinderat in ausserordentlichen Lagen, wenn keine Gemeindeversammlung möglich ist, «endgültig über unaufschiebbare Geschäfte».

Was heisst unaufschiebbar?

Die Gemeinde hätte die Möglichkeit, ein Gesuch für eine Urnenabstimmung an den Regierungsstatthalter zu stellen, für den Fall, dass die Gemeindeversammlung «nicht unter zumutbaren Umständen» durchgeführt werden kann. In einem Schreiben der Kantonsbehörden an die Gemeinde heisst es, das Geschäft müsse «absolut unaufschiebbar» sein. Als Beispiele werden genannt: wenn Rechte verwirken, wenn Gefahr im Verzug ist oder wenn ein Schaden für die Gemeinde droht. Es könnte sich die Frage stellen, ob der Kredit für den Kindergarten in Bolligen dazugehört. Oder ob es noch einige Monate Zeit hat. Die Gemeinde will – falls der Termin im Juni wie erwartet ins Wasser fällt – am 15. September eine ausserordentliche Gemeindeversammlung durchführen.