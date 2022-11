Steigende Schülerzahlen – Bolligen benötigt mehr Schulraum Der Bolliger Gemeinderat plant ein neues Schulhausprojekt für gut 10 Millionen Franken. Dadurch würden die Schulden weiter wachsen. Simon Wälti

Das alte und denkmalgeschützte Schulhaus von Bolligen soll saniert und mit einem Neubau erweitert werden. Foto: Christian Pfander

«Wir steuern auf einen Schulraummangel zu.» Schon jetzt müsse man im Schulhaus Lutertal Spezialräume in Klassenzimmer umwandeln. Das sagte der Bolliger Gemeinderat Thomas Zysset (SP) an einer Medienkonferenz am Dienstag. Die Schülerzahlen werden laut den Prognosen weiter steigen. Es zeichnet sich ab, dass der Schulraum bald nicht mehr ausreichen wird.

Der Gemeinderat schlägt darum vor, das alte Schulhaus an der Bolligenstrasse, das heute anderweitig genutzt wird, zu sanieren und mit einem dreistöckigen Neubau zu erweitern. Kostenpunkt: 10,4 Millionen Franken. Über den Kredit wird die Gemeindeversammlung am 13. Dezember entscheiden. Bei einem Ja soll 2024 mit dem Bau begonnen werden.

Sorgen um den Finanzhaushalt

In den nächsten zehn Jahren werden in Bolligen rund 400 Wohnungen bezugsbereit sein. Die heutige Bevölkerung von 6500 Personen wird entsprechend weiter zunehmen – und auch die Zahl der Schulkinder. Mit dem Projekt, das flexible Nutzungsmöglichkeiten bietet, soll das «Flächendefizit» aufgefangen werden.

Die Investitionen stellen laut Gemeinderat für den Finanzhaushalt aber eine grosse Belastung dar. Die Schulden werden weiter rasant steigen, was Besorgnis auslöst.

Bolligen wächst: Auf diesem Areal im Ortszentrum entsteht neuer Wohnraum. Foto: Christian Pfander

Der Finanzplan sieht eine Schuldenlast von über 40 Millionen Franken ab dem Jahr 2026 vor. Das könnte eine Steuererhöhung notwendig machen. Die heute gültige Steueranlage von 1,60 reiche «voraussichtlich nicht aus, um langfristig den Finanzhaushalt im Lot zu halten», schreibt der Gemeinderat in der Botschaft für die Gemeindeversammlung.

Der für die Finanzen zuständige Gemeinderat René Bergmann (Die Mitte) sprach von «dunkleren Wolken am Horizont». Im Budget für das nächste Jahr ist ein Aufwandüberschuss von rund 190’000 Franken vorgesehen, dieser soll durch eine Entnahme aus den Reserven ausgeglichen werden. Eine Steuererhöhung ist im Budget nicht vorgesehen, diese dürfte aber in den kommenden Jahren in Bolligen noch zu einem heiss diskutierten Thema werden.

