Trotz Korruptionsskandalen – Bojko Borisow gewinnt Wahl in Bulgarien Im Februar 2021 hatte er mit seiner Partei die meisten Stimmen geholt, aber keine Regierungspartner gefunden. Das blüht ihm erneut. Cathrin Kahlweit aus Wien

Bojko Borisow war bereits 2009 bis 2013 und 2017 bis 2021 Ministerpräsident Bulgariens. Das Foto stammt von einem Treffen der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der EU im März 2018. Foto: Getty Images

Bei gerade mal 38 Prozent Wahlbeteiligung von einem «Wahlsieger» zu sprechen, ist eine ziemliche Übertreibung. Dennoch ist die konservative Gerb-Partei mit ihrem Chef in Bulgarien bei der Parlamentswahl am Sonntag mit 25 Prozent stärkste Partei geworden; Bojko Borisow könnte sich daher durchaus als Sieger der schwach besuchten Abstimmung bezeichnen.

Aber es ist ein trauriger Sieg. Und das nicht nur, weil Mal um Mal weniger Bulgaren und Bulgarinnen ein Interesse daran haben, zu einer Wahl zu gehen, deren einzige Konsequenz ist, dass sie wenige Monate später vielleicht wieder wählen gehen müssen: Diese Parlamentswahl war schon die vierte in zwei Jahren, nachdem im vergangenen Winter, nach Massenprotesten und zwei vergeblichen Anläufen, zwar eine Reformregierung gebildet, diese aber im Juni 2022 schon wieder gestürzt worden war.

Fehlende Koalitionspartner

Jetzt gab es daher, mal wieder, vorgezogene Neuwahlen, und Borisow, der alte Fuchs, schnitt vergleichsweise gut ab. Wahlforscher erklären das damit, dass die Bevölkerung ihn als zwar persönlich dubiosen, aber politisch erfahrenen Player im Chaos der bulgarischen Politik identifiziert. Und als einen, der zwar regelmässig in Korruptionsskandale verwickelt ist und gute Beziehungen zur Mafia pflegt, aber in seinen immerhin drei Amtsperioden im vergangenen Jahrzehnt für eine gewisse Stabilität gesorgt hatte.

Da aber keine andere Partei mit Borisows Gerb-Partei eine Koalition eingehen will, wird er mutmasslich keine Regierung bilden können. Es sei denn, der 63-Jährige macht den Platz an der Spitze frei für eine seriösere Parteiführung und agiert aus dem Hintergrund. Oder er regiert mit einer Art Expertenkabinett und wechselnden Mehrheiten. Wenn das nicht klappt, könnte in drei, vier Monaten schon wieder gewählt werden, und bis dahin wird Staatspräsident Rumen Radew, wie zuletzt, eine Übergangsregierung einsetzen.

Wem das alles volatil und gefährlich vorkommt, der ist in bester Gesellschaft: Die Politikwissenschaftlerin Wessela Tschernewa warnt, dass die permanente Unsicherheit «die parlamentarische Demokratie in Bulgarien untergräbt und das Gewicht der Kräfte weiter in Richtung des prorussischen Präsidenten Radew verschieben könnte».

Regierungsbildung bereits einmal gescheitert

Das aktuelle Szenario ist jedenfalls eines, das Bojko Borisow schon lange kennt: Bereits im Februar 2021 hatte er mit seiner Partei die meisten Stimmen geholt, aber keine Regierungspartner gefunden. Borisow soll sein Geld eine Zeit lang mit Zigarettenschmuggel verdient haben, war früher Karatekämpfer und Sicherheitschef des ehemaligen Staatschefs sowie Vorsitzenden der Kommunistischen Partei, Todor Schiwkow. Borisows Zeit als einer, der regelmässig abtreten musste und dann doch immer wiederkam, schien vor einem Jahr endgültig vorbei zu sein. Zu gross war die Wut in der Zivilgesellschaft über Abhörskandale, Waffen und Goldbarren in seiner Nachttischschublade und endlose Berichte über organisierte Kriminalität gewesen.

Auch Borisows Position in der EU hatte sich gewendet: Seine Partei und er waren trotz fortwährender Klagen in den jährlichen Fortschrittsberichten der EU-Kommission über Staatskorruption und mangelnde Rechtsstaatlichkeit von den Konservativen im Europaparlament geschützt worden. Aber nach dem Abschied der deutschen Kanzlerin, die Borisow geschützt hatte, fehlte ihm daheim in Sofia auch der Rückenwind aus Brüssel.

Und nun ist er doch wieder da, weil die Schwäche seiner Gegner und das zersplitterte Parteiensystem ihm in die Karten gespielt haben. Sollte er am Ende die Regierung bilden können, stünde der umstrittene Routinier vor einer Herkulesaufgabe: Die im Juni gestürzte Reformregierung hatte alle Bindungen zu Moskau gekappt. Jetzt braucht es neue Gaslieferanten – und politische Stabilität in extrem instabilen Zeiten.

