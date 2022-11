Abo Ölprojekt in Alaska – Bohrloch ins Herz der Wildnis Zwischen Rentieren und Eisbären treibt die amerikanische Regierung in Alaska das gewaltige Willow-Projekt voran. Mittendrin: ein indigenes Dorf, das nicht weiss, wie ihm geschieht.

Eine Ölpipeline schlängelt sich durch die Landschaft in Alaska. Foto: Getty Images

Petra Krumme

Weht am Dach eines Hauses eine Flagge, heisst das: Wal gefangen! Und an diesem Herbsttag wehen in Nuiqsut an der Nordküste Alaskas viele Fahnen. Darunter, auf Tischen unter freiem Himmel, liegen Berge von Fleisch. Die Frauen verarbeiten, was ihre Crews nach Hause bringen.