Kochbuch-Test: «Türkisch» – Börek selber machen? So klappt das Gelingt die türkische Spezialität auch zu Hause? Oder scheitert man am hauchdünnen Blätterteig? Ein Kochbuch hilft beim ersten Versuch. Daniel Böniger

Wir wünschen uns, dass der Börek schon beim ersten Versuch so schön aussieht. Foto: PD

Um was gehts?

Die Türkei sei ein Land, heisst es im «Oxford Companion to Food», dessen Geschichte sich in der Küche widerspiegelt. Was bedeutet, dass orientalische, fernöstliche und mediterrane Zutaten aufeinandertreffen. Da gibt es also weit mehr zu entdecken als nur Döner Kebab.

Typische Passage aus dem Vorwort

«Ich persönlich liebe Meze, die kleinen Vorspeisen, die in unterschiedlicher Form in kleinen Schüsseln angeboten werden. Dazu ein Glas Raki – dann bin ich glücklich und brauche kaum noch ein Hauptgericht.»

Besser ein Teigblatt ums andere bestreichen, füllen, falten...