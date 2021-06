Bündner Junge lassen sich impfen – «Bö», antwortet Olivia (15) – keine grosse Sache Der Kanton Graubünden geht voran und impft seit zwei Wochen Jugendliche an speziellen Tagen. In Ilanz zeigt sich, dass das ziemlich easy geht. Yann Cherix

Montagmorgen, Tag d er Ju ge n d im Impfzentrum von Ilanz. Foto: Nicola Pitaro

«Bö», antwortet sie auf die Frage, ob sie etwas spüre. Olivia hebt kurz ihre Schultern. Keine grosse Sache. Alles easy. Die 15-Jährige aus Ilanz hat sich gerade die erste Dosis Impfstoff spritzen lassen. 0,3 Milliliter Comirnaty. Besser bekannt unter dem Namen des Herstellers: Pfizer/Biontech.

Olivia ist an diesem Vormittag eine von rund 80 Teenagern, die im Ilanzer Impfzentrum eintrudeln. Shorts, Trägerleibchen, Handy griffbereit. Tag der Jugend im Nebentrakt des Spitals.

Seit zwei Wochen ist Pfizer/Biontech in der Schweiz auch für unter 18-Jährige zugelassen. Zwar lassen sich auch in anderen Landesteilen Nicht-Volljährige den Impfstoff spritzen. Doch nur im Kanton Graubünden gibt es speziell für Jugendliche ausgerichtete Impftage. Die Behörden sind aktiv auf die jungen Impfwilligen zugegangen und haben ihnen auf der offiziellen Anmeldewebsite einen eigenen Zugang eingerichtet. Über 500 16- bis 17-Jährigen konnte so laut dem Kanton bereits an den speziellen Jugend-Impftagen der Wirkstoff gegen Corona gespritzt werden. Insgesamt haben weit über 1000 Bündner Jugendliche den Impfstoff intus. Das entspricht knapp 30 Prozent aller im Kanton lebenden 15- bis 18-Jährigen. Ein guter Wert im interkantonalen Vergleich.