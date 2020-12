Die Berner Polizisten sollen schon bald bei gewissen Einsätzen Videokameras am Körper tragen. Dies soll Beamte schützen und zur Aufklärung von Straftaten beitragen. Doch ein entscheidendes Detail macht dieses neue Hilfsmittel der Polizei zum Problem: Die Polizistinnen und Polizisten können selber entscheiden, ob und wann sie die Kamera einschalten wollen.

Die Berner Regierung begründet die Möglichkeit zur selektiven Aufzeichnung mit der fehlenden Rechtsgrundlage für flächendeckende Aufnahmen. Zudem wollen auch die Polizeiverbände nicht, dass durchgehend gefilmt wird: Dies vergifte das Klima zwischen Beamten und Bevölkerung und sei unverhältnismässig.

In den USA hingegen werden Körperkameras bereits heute konsequent eingesetzt: Die Aufnahmen können so nicht nur Verbrechen von Kriminellen aufdecken, sondern auch Übergriffe der Polizei. Darum wurden die Körperkameras dort überhaupt eingeführt. Auch wenn es im Kanton Bern sicher ungleich weniger Polizeigewalt gibt als in den USA, verliert eine Bodycam, die nur läuft, wenn es die Polizisten für richtig halten, ihre wichtigste Legitimität: den Schutz beider Seiten.

Zudem werden auch die nicht ständig filmenden Bodycams die Beziehung zwischen Polizei und Bevölkerung belasten – sogar wenn sie nur bei bestimmten Einsätzen getragen werden. Denn gerade bei Demonstrationen und nach Sportanlässen sind viele unbeteiligte Menschen unterwegs, die dann auf die Beamten mit Kamera treffen. Und sich dann unbehaglich fühlen, wenn eine Kamera auf sie gerichtet ist. Unabhängig davon, ob diese aufzeichnet oder nicht. So, wie die Berner Kantonspolizei den Einsatz der Bodycams nun plant, sollte man es besser ganz sein lassen.