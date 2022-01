BMW iX Flow E-Ink – BMW wechselt Farbe auf Knopfdruck Mit der Elektrifizierung des Autoantriebs kommt digitalen Innovationen eine immer grössere Bedeutung zu. Bald will BMW auch die Karosserielackierung zum Leben erwecken. Frank Zauri

Stella Clarke mit dem BMW iX Flow E-Ink: «Wir geben dem Fahrer die Möglichkeit, seine Persönlichkeit nach aussen zu tragen.» Foto: Tom Kirkpatrick

Was uns bisher spontan zuerst an das Chamäleon denken liess, hat nun auch ein BMW-Modell zu bieten. Der iX Flow E-Ink verändert im Handumdrehen seine Farbe. Etwas genauer betrachtet geschieht der Farbwechsel allerdings nicht durch Handumdrehen, sondern durch das Ausrichten von Farbpigmenten in seiner Haut – seinem Karosserielack.

Der fliessende Farbwechsel in der Epidermis des neuen, diese Woche auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vorgestellten bayrischen Elektroautos wird durch eine spezielle, exakt an die Karosseriekonturen angelegte Folierung realisiert. In dieser bringen elektrische Signale unterschiedliche Farbpigmente an die Oberfläche, sodass schnelle Farbübergänge möglich werden. Damit zeigt der Münchner Hersteller bei der Elektronikmesse in der Hochzeiter- und Spielerstadt in Nevada, wie das Äussere eines Autos in kürzester Zeit an unterschiedliche Situationen und individuelle Wünsche angepasst werden kann.

Botschafter der Stimmungslage

Mit der Wahl der Karosseriefarbe ihres Autos lassen Käufer wie Käuferinnen bereits heute etwas von ihrer Persönlichkeit erkennen – zumindest ansatzweise und im Lehrbuch der Psychologen. In Zukunft soll ihnen nun aber die Gelegenheit geboten werden, in einem Moment extravagant und laut aufzutreten und Sekunden später dezent und elegant zu erscheinen. «Damit geben wir dem Fahrer die Freiheit, verschiedene Facetten seiner Persönlichkeit oder auch die Freude an Vielfalt nach aussen zu tragen und jede Fahrt neu zu definieren», sagt Stella Clarke, Leiterin des Projekts BMW iX Flow featuring E-Ink. Und BMW-Entwicklungsvorstand Franz Weber ergänzt: «Mit dem BMW iX Flow erwecken wir die Karosserie zum Leben.»

Die variable Aussenfarbe ist aber nicht nur ein Stimmungsbarometer. Sie kann auch den Temperaturhaushalt nachhaltig beeinflussen. Weil eine weisse Oberfläche das Sonnenlicht viel stärker reflektiert als eine schwarze, nimmt das helle Auto über die Karosserieoberfläche beispielsweise in der Sommerhitze weniger Energie auf, sodass der Kühlungsbedarf niedriger bleibt – was schliesslich dem Verbrauch respektive im Elektroauto der Reichweite zugutekommt. Auf der anderen Seite benötigt das dunkle Fahrzeug bei tiefen Aussentemperaturen weniger Heizleistung, weil es aus dem Sonnenlicht mehr Wärme aufnimmt.

Die Verwandlung des BMW-Chamäleons in drei Schritten. Fotos: BMW 1 / 3

Ein grosser Vorteil der E-Ink-Technologie ist, dass sie aufgrund ihrer Bistabilität sehr energieeffizient ist. Anders als übliche Displays und Projektoren benötigt sie nämlich keine Energie, um die gewählte Farbe zu halten. Eine Bestromung ist nur für die kurze Phase des Farbwechsels notwendig. Erfunden wurde die E-Ink, die «elektrophoretische Tinte», ursprünglich von der taiwanischen E Ink Corporation für E-Book-Lesegeräte. Daneben wird sie heute auch in elektronischen Etiketten und digitalen Preisschildern in der Industrie und im Detailhandel eingesetzt.

Millionen von Farbkapseln

In der oberen Hautschicht eines entspannten Chamäleons liegen Nanokristalle eng beieinander und reflektieren nur kurzwelliges, blaues Licht, sodass das Tier grün erscheint. Regt es sich auf, verändert sich die Struktur der Kristalle. Weil sie dann weiter auseinanderliegen, reflektieren sie langwelliges, rotes Licht und färben das Schuppenkriechtier gelb bis orange. So dient der Farbwechsel beim Chamäleon also nicht in erster Linie der Tarnung, sondern der Kommunikation der Stimmungslage.

In der Oberflächenbeschichtung des elektrisch angetriebenen BMW iX Flow E-Ink sind Millionen von Mikrokapseln integriert, die negativ aufgeladene weisse und positiv aufgeladene schwarze Pigmente enthalten. Elektrisch können dann entweder die weissen oder die schwarzen Pigmente an die Oberfläche der Mikrokapseln bewegt werden. Am Fahrzeug wird schliesslich durch generatives Design und spezielle Algorithmen für jedes Segment der Karosseriefolierung eine massgeschneiderte Struktur erzeugt. Nach dem Applizieren der Folienteile und dem Anschluss der Stromzufuhr wird die gesamte Karosserie erwärmt und versiegelt.

Beim Chamäleon werden die Farben mit zunehmendem Alter und bei Krankheit blasser. Beim BMW sollte dies eigentlich nicht der Fall sein. Ausserdem darf man wohl davon ausgehen, dass die Schwarz-Weiss-Vorstellung des neuen iX Flow dereinst auch in Farbe verfügbar sein wird.

