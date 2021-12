Tagestipp: Kenny «Blues Boss» Wayne – Blues als Gemütsmassage Pianist Kenny «Blues Boss» Wayne tritt mit seinem Trio in Marians Jazzroom auf.

Blueser mit Hut: Kenny «Blues Boss» Wayne.

Den guten alten Blues, den guten alten Boogie-Woogie: Kenny «Blues Boss» Wayne verkörpert die ursprünglichen Jazzdisziplinen wie kein Zweiter. Der US-Amerikaner gilt als sehr versierter Boogie-Pianist und verfügt über eine warme Stimme, welche die Songs zur Gemütsmassage adelt. Kurzum: Wayne tönt nach einem guten Plan, um in der Altjahrswoche zur Ruhe zu kommen. In Marians Jazzroom begleiten ihn Russell Jackson am Bass sowie Albert DiMarco am Schlagzeug. (mfe)

