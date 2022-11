Projekt in Oberburg – BLS-Werkstätte: Zusätzliches Gleis soll Bahnübergang entlasten Die Konturen der BLS-Werkstätte in Oberburg werden klarer: Mit einem zusätzlichen Gleis will die BLS den Anliegen der Anwohnern entgegenkommen.

Blick von oben auf die heutige Bahnwerkstätte in Oberburg. Foto: zvg/BLS

Nun ist klar, wie die Dimension und die Anordnung der Gebäude für den Um- und Neubau der BLS-Werkstätte in Oberburg ausfällt. Mit der gewählten Variante besteht Platz für ein zusätzliches Zufahrtsgleis. Dies entlaste den Bahnübergang am Bahnhof Oberburg, schreibt die BLS in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Bahnschranke werde damit künftig ungefähr gleich häufig geschlossen wie heute. Das Unternehmen komme damit einem zentralen Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner entgegen.

Ein Expertengremium hat die BLS bei der Variantensuche unterstützt. Das Bahnunternehmen entschied sich für die Variante «Haupt- und Nebengebäude», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Im Hauptgebäude befinden sich die Werkstätte, das Materiallager sowie Büros. Gleich an das Gebäude anschliessend wird es eine Aussenreinigungsanlage geben. Im Nebengebäude werden die Züge innen gereinigt und die Räder an der Unterflurdrehbank bearbeitet.

SDA/pd

