Die Covid-19-Pandemie und die Subventionsaffäre haben das Bahnunternehmen BLS 2020 in die roten Zahlen katapultiert. Der Verlust beläuft sich auf 50,8 Millionen Franken. Allein der um 25 Prozent eingebrochene Personenverkehr trug 49 Millionen Franken dazu bei.

2020 waren mit den Zügen, Bussen und Schiffen der BLS noch 50,6 Millionen Passagiere unterwegs, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Entsprechend sanken die Billetteinnahmen um 44,1 Millionen Franken. Die anderen Geschäftsfelder – Infrastruktur, Güterverkehr und Immobilien – waren von der Pandemie weniger betroffen.

Rückzahlungen von 49 Millionen Franken

Neben der Pandemie belastete die Aufarbeitung der Affäre um die zu viel bezogenen Subventionen das Unternehmen. Die zu hohen Abgeltungen von 39,9 Millionen Franken aus den Jahren 2012 bis 2018 stellte die BLS bereits in der Jahresrechnung 2019 zurück. Mit dem Bund und den Kantonen Bern, Neuenburg, Freiburg, Luzern, Solothurn und Wallis einigten sich die BLS und ihr Tochterunternehmen Busland nun auf Rückzahlungen in der Höhe von 49 Millionen Franken. Das teilt das Bunesamt für Verkehr (BAV) am Freitag mit. In der vereinbarten Summe sind Zinsen und Vorsteuerkürzungen bereits enthalten.

BLS und Busland hatten zwischen 2012 und 2018 zu viel Subventionen bezogen, weil sie Halbtax-Erlöse aus dem «Libero»-Tarifverbund wohl bewusst nicht offengelegt und in die Abgeltungsgesuche eingerechnet haben. Das Bundesamt für Verkehr hat deshalb Ende November letzten Jahres bei der Berner Staatsanwaltschaft eine Strafanzeige eingereicht. Diese erklärte sich aber für nicht zuständig. Diesen Entscheid zog das BAV ans Bundesverwaltungsgericht weiter. Zudem erwartet die Aufsichtsbehörde vom BLS-Verwaltungsrat einen Neuanfang mit anderer Betriebskultur.

In Arbeit ist eine Vereinbarung mit dem BLS-Tochterunternehmen Busland für eine Rückzahlung von 1,4 Millionen Franken wegen überhöhter Subventionen aufgrund eines Zinskostenmodells. Zudem arbeitet das BAV an einem Abkommen mit der BLS wegen kleinerer Unregelmässigkeiten im Umfang von weniger als einer Million Franken.

BLS fordert Hilfe vom Bund

Im weiteren klärte die BLS verschiedene Probleme bei den Abgeltungen, welche die Eidgenössische Finanzkontrolle bemängelt hatte. So nahm sie für Mieten, Kosten für Lokomotiven und Bahnersatzleistungen in der Jahresrechnung 2020 Rückstellungen und Korrekturen vor. Bei den Offerten im subventionierten Regionalverkehr passte die Bahn ihre Abläufe an.

Im Effizienzsteigerungsprogramm sparte die BLS 13,3 Millionen Franken ein und löste Reserven von 18,1 Millionen Franken auf. Die Auflösung der Reserven entspricht einer Forderung des Bundesamts für Verkehr.

Damit bleibt im subventionierten Regionalverkehr 2020 ein Verlust von 10,8 Millionen Franken. Dafür beantragt die BLS beim Bund eine Unterstützung von 9,7 Millionen Franken. Für die Verluste in Schifffahrt und Autoverlad am Simplon von zusammen 5,5 Millionen reichte die BLS Hilfsgesuche in der Höhe von 3,3 Millionen Franken ein. Die Verluste aus dem Autoverlad am Lötschberg und dem Fernverkehr trägt die Bahn selbst.

