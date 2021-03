Bahnhofumbau in Kirchberg-Alchenflüh – BLS schliesst Ticketschalter Die BLS modernisiert für 26 Millionen Franken den Bahnhof Kirchberg-Alchenflüh. Das Bahnhofsgebäude wird durch einen Neubau ersetzt. Tickets gibts künftig nur noch am Automaten.

So sieht das Bahnhofgebäude Kirchberg-Alchenstorf künftig aus. Visualisierung: BLS

Wie die BLS am Donnerstag mitteilte, beginnen die Hauptarbeiten im April mit dem Bau eines neuen Technikgebäudes. Ab November reisst die BLS das alte Bahnhofsgebäude und den Güterschopf ab. Im Sommer 2022 wird die Strecke für einen Monat gesperrt, um die Gleisanlagen und die Fahrleitungen zu ersetzen. Die Perrons werden erhöht und verlängert. Voraussichtlich im Frühling 2023 enden die Bauarbeiten.

Nach der Modernisierung des Bahnhofs werden die Anlagen in Kirchberg-Alchenflüh ferngesteuert. Das bedeutet, dass künftig kein Fahrdienstpersonal mehr vor Ort ist. Dieses stellt heute Weichen und Signale und verkauft Fahrausweise. Ende Oktober schliesst deshalb die Verkaufsstelle.

Zu den Bauarbeiten gehört auch, dass eine neue Personenunterführung gebaut und die Perrons überdacht werden. In Zusammenarbeit mit der Gemeinde entsteht ein neuer, grösserer Bahnhofplatz und eine öffentliche WC-Anlage. Die BLS strebe an, zusammen mit der Gemeinde das Bahnhofareal zu beleben und zu einem Begegnungsort zu machen, heisst es in der Mitteilung weiter.

SDA