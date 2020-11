Überraschender Abgang von Rudolf Stämpfli – BLS-Präsident tritt per sofort zurück Rudolf Stämpfli, Verwaltungsratspräsident gibt sein Amt per sofort ab – aus gesundheitlichen Gründen. Eigentlich wollte Stämpfli erst im nächsten Jahr gehen. Christian Zellweger

Präsident Rudolf Stämpfli verlässt die BLS aus gesundheitlichen Gründen früher als angekündigt. Foto: Beat Mathys

BLS-Verwaltungsratspräsident Rudolf Stämpfli tritt per sofort von seinem Job zurück. Dies schreibt die BLS in einer Mitteilung vom Mittwoch. An der nächsten Verwaltungsratssitzung vom 10. Dezember soll der bisherige Vizepräsident Ueli Dietiker zum Präsidenten gewählt werden.

Dass Rudolf Stämpfli seinen Job als BLS-Verwaltungsratspräsident abgeben will, war bereits klar. Der angekündigte Termin wäre der Mai 2021 gewesen. Grund für den vorzeitigen Abgang seien gesundheitliche Probleme Stämpflis, wie es in der Mitteilung heisst. Stämpfli leide «seit längerem an Entzündungen im Körper», die sich in der letzten Zeit verschlimmert hätten. Stämpfli war seit 2009 Präsident der BLS.

Haupteigner der BLS AG ist der Kanton Bern. Er habe Stämpflis Abgang mit Bedauern zur Kenntnis genommen und wünsche Stämpfli gute Besserung, wird Christoph Neuhaus, der zuständige Regierungsrat, in der Meldung zitiert.