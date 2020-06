Baudienste ziehen nach Bern Weissenbühl Infos einblenden

Damit in Ausserholligen ein neues, urbanes Quartier entstehen kann, verlegt die BLS ihren dortigen Stützpunkt der Bau- und Unterhaltsdienste ab 2022 zum Bahnhof Bern Weissenbühl. Dies teilte das Bahnunternehmen am Donnerstag mit. Das dafür vorgesehene Lagergebäude an der Schwarzenburgstrasse 35 saniert die BLS und baut es für die vorgesehenen Nutzungen um. Insbesondere sind neue Nasszellen, Garderoben, Pausen- und Besprechungsräume für rund 60 Mitarbeitende vorgesehen. Zudem werden in der Umgebung des Gebäudes geringfügige Anpassungen an den Gleisanlagen vorgenommen, sowie neue Parkplätze für Einsatzfahrzeuge und Plätze zum Warenumschlag erstellt. (pd)