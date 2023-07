Verlosung – Bloom – Sommerkino auf dem Europaplatz Gewinnen Sie Tickets für «Die Nachbarn von Oben» oder «Mission Impossible». Teilnahmeschluss, 6. August.

In der Häuserschlucht der Europaalllee geniessen Film – und Kinoliebhaber die angesagtesten Filme der aktuellen und bevorstehnden Kinosaison. Gleich 3 Vorpremieren (The Pod Generation, Astolfo und Joy Ride sowie viele preisgekrönte Filme schmücken das Programm. An der Filmbar mit Grill erfrischen sich die Besucher und profitieren bei ausgewählten umliegenden Restaurants von Ermässigungen, wobei die Gerichte ins Kino mitgenommen werden dürfen. Für einen gelungene, abendfüllende Unterhaltung mitten in der Stadt.



Ihr carte blanche-Angebot

Dienstag, 15. August 2023, «Die Nachbarn von Oben»

4x2 Tickets im Wert von je CHF 25.-



Donnerstag, 17. August 2023, «Mission Impossible»

4x2 Tickets im Wert von je CHF 25.-



So nehmen Sie an der Verlosung teil

Füllen Sie das Teilnahmeformular aus.

Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt



Teilnahmeschluss

Sonntag, 6. August 2023



Weitere Informationen

bloomkino.ch







