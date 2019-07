Was Uhren und Velos gemein haben

Bieler Bikeschmieden

Egal was den Hof der drei Unternehmen verlässt, es hat immer höchste Qualität: «Es gibt super Bastler da draussen, die mit viel Elan tolle Laufräder bauen», sagt Stefan Spahr. «Aber: Wir bauen Hunderttausende und können garantieren, dass das erste genauso gut funktioniert wie das letzte.» DT Swiss gehört zu den grossen Akteuren der Bikebranche. Es werden kleinere Serien in Handarbeit hergestellt, gleichzeitig fertigt man industriell, produziert auch für andere namhafte Hersteller wie

Specialized oder Trek. Den Nachbarn BMC beliefert DT Swiss ebenfalls. Die «Bicycle Manufacturing Company» hat nicht nur

bei den verbauten Anbauteilen von Fremdmarken den höchsten Anspruch, natürlich müssen auch die eigenen Produkte tadellos funktionieren: «Wir sind da manchmal schon sehr schweizerisch und unterliegen dem Reiz nach Perfektion», erzählt Stefan Christ. «Wenn wir etwas Neues auf den Markt bringen, dann muss es auch wirklich eine Neuheit sein», so der Chefentwickler von BMC weiter. So wie das neue Cross-Country-Racebike Fourstroke: (Video-Link:

https://www.youtube.com/watch?v=WzRUW3Z3igY ) Um immer diesen einen Schritt voraus sein zu können, hat BMC das «Impec Lab», eine voll ausgestattete Maschinenhalle, in der entwickelt, getestet, geträumt wird – und aus der am Ende das neueste BMC herausfährt.

Noch nicht ganz so gross wie BMC, dafür aber genauso detailverliebt und innovativ, ist die noch junge Bike-Marke Bold Cycles, bei der im Mai Scott Sports als Mehrheitseigner einstieg. Beat Zaugg, CEO von SCOTT, bezeichnet Bold als «vielversprechendes Startup-Unternehmen mit sehr leidenschaftlichen Mitarbeitern und einer grossen Vision.» Scott sehe ein grosses Potenzial in Bold Cycles, «um ein Kundensegment zu bedienen, welches Fahrräder individuell auf eigene Bedürfnisse anpassen möchte.» Denn im bei Bold in Biel können Kunden entspannt vom Sofa aus in der Firmen- Lounge ihr Bike individuell zusammenstellen. Manufaktur statt Massenware. «Wir entwickeln und fertigen unsere Bikes, bauen sie in Einzelmontage auf und nehmen jedes Velo selbst in die Finger. So durchläuft es einer umfassenden Qualitätskontrolle», erklärt Bold-Chef Vincenz Droux. Bold Cycles ist noch eine junge Marke. 2015 gingen die ersten Bikes in Serie – und sorgten in der Szene über die Ländergrenze hinweg für Furore. Ein Fully ohne (sichtbaren) Dämpfer – das gab es so noch nicht.

Wer ein MTB oder Komponenten aus der Schweiz kauft, kann sich sicher sein, dass er technologisch höchstes Niveau, Innovation, Qualität und Leidenschaft bekommt. Und die Bikes und Komponenten funktionieren – so präzise wie ein Schweizer Uhrwerk.

US-Kultbikes, deutsche Versender oder doch ein Mountainbike aus der Schweiz? Setzen Sie beim Bike-Kauf auf Swiss-Engineering? Wie wichtig ist Ihnen die Herkunft Ihres Bikes?

Bildunterschriften: Fotos, falls nicht anders angegeben: Thomas Werz

BMC_1: Designstudie: Die ersten Zeichnungen für das BMC E-Mountainbike Trailfox AMP.

BMC_2: Von der Zeichnung zum Bike: Erste Rahmenkonzepte und die Form der Umlenkwippe im Vor-

Prototypen-Status noch als 3D-Druck. (Foto: Thomas Werz)

BMC_3: Im Gelände: Mit dem serienreifen BMC TRailfox AMP SX im Einsatz auf den Trails. (Foto:

Christian Penning)

BOLD_1: Versteckte Innovation: Bei Bold Cycles liegt der Dämpfer im Rahmeninneren.

BOLD_2: Eingriff von Unten: Vincenz Droux, Chef von Bold Cycles, zeigt, wie man ins Innere des Bikes

kommt.

BOLD_3: Kleine Company, grosse Pläne: Bold-Bikes werden alle in Biel aufgebaut. Da packt auch der

Chef Vincenz Droux mit an.

DT-Swiss_1: Im Zeichen des Rads: Bei DT Swiss in Biel werden nach wie vor ganze Laufräder komplett

eingespeicht (Foto: Thomas Werz)

DT-Swiss_2: Damit ein Laufrad rund läuft, ist das Einspeichen bei DT Swiss nach wie vor 100 Prozent

Handarbeit.

DT-Swiss_3: Stefan Spahr ist Chefingenieur bei DT-Swiss und seit 24 Jahren mit der Entwicklung von

Laufrädern und Naben beschäftigt.

Der Beitrag Swiss Engineering: Passion und Präzision am Bike erschien zuerst auf Outdoor.