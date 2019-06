Wieso Lehrer so wichtig sind

1. Streng und engagiert

Unsere Söhne, Zwillinge, besuchten in ihrer öffentlichen Grundschule in Frankfurt getrennte Klassen. Sohn A war bei einer Lehrerin etwas älteren Semesters, die als besonders streng und gleichzeitig als sehr engagiert galt. Beides bewahrheitete sich zu 100%. Obwohl ich mit ihrer strengen Art zu unterrichten und den vielen Hausaufgaben nicht immer einverstanden war und mir gewünscht hätte, die Kinder könnten länger nur Kind sein, beobachtete ich mit Bewunderung, wie sie es schaffte, zu jedem einzelnen Kind in ihrer Klasse eine nahe und von gegenseitigem Wohlwollen geprägte Beziehung aufzubauen. Für «ihre» Kinder hätte sie ihr letztes Hemd gegeben und als wir ihr den bevorstehenden Umzug ankündigten, brach sie in Tränen aus. Unser Sohn empfand seine Lehrerin ebenfalls als sehr streng, hatte sie gleichzeitig aber auch unheimlich gern – und dass er bei ihr sehr viel gelernt hat, steht ausser Frage.

2. Locker, aber distanziert

Der Lehrer von Sohn B war nett und von der Art her etwas lockerer, doch es gelang ihm nur vereinzelt, die Kinder und deren Vertrauen für sich zu gewinnen. So auch bei unserem Sohn: Nie hätte dieser in Erwägung gezogen, mit einem Problem oder Anliegen auf seinen Lehrer zuzugehen. Bis zum Schluss fielen ihm Gespräche mit seinem Lehrer tendenziell schwer. Auch unter diesen Voraussetzungen hat unser Sohn seine ersten drei Schuljahre «erfolgreich» überstanden, doch die Freude, mit der er sich in den sogenannten Vorschulgruppen des Kindergartens auf Chemieexperimente, Zahlenrätsel oder Forschungsaufgaben gestürzt hatte, war innert Monatsfrist verschwunden gewesen.

Neues, entspanntes Lernumfeld

In Bern besuchen unsere Buben zusammen eine Klasse. Eine Klasse, die sie von Anfang an mit offenen Armen überaus herzlich aufgenommen hat. Schulisch wird auch hier einiges verlangt, doch im Vergleich zu den ersten drei Schuljahren war das vierte Wellness. Und das im positivsten Sinn des Wortes. Ermöglicht hat diese Entwicklung ganz entscheidend die gute Schüler-Lehrer-Beziehung. Innert kurzer Zeit hatte sich diese soweit gefestigt, dass sich beide Kinder in einem für sie sehr angenehmen Lernumfeld bewegten. Auffällig ist diese Veränderung insbesondere bei Sohn B, der auf einmal sichtlich lieber in die Schule geht und anders als früher auch oft vom Unterricht und seinen beiden Lehrpersonen, die er sehr gerne mag, berichtet.

Inzwischen bin ich der Meinung, dass eine persönliche Bindung und gute Beziehung zu den Lehrpersonen wichtiger ist als die Schulform an sich. Denn ob freies oder angeleitetes Lernen, benotete, nicht benotete oder überhaupt keine Tests, Hausaufgaben, keine Hausaufgaben, frontal oder spielerischer Unterricht – viel relevanter ist, wie ich zur Person stehe, die mich in diesem Prozess begleitet. Denke ich an meine eigene Schulzeit zurück, bestätigt sich diese Annahme: Frei, interessiert und gern habe ich dort gelernt, wo mir die Lehrerin oder der Lehrer auch persönlich nahe stand.

