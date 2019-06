Wie viel Eigenverantwortung soll das Kind übernehmen?

Die Initiative hierfür kann sowohl vom Kind als auch von den Eltern ausgehen.

Wenn ich zum Beispiel nicht mehr dafür verantwortlich sein will, dass mein 7-jähriger Sohn seine Turnsachen bereitmacht und diese mit in die Schule nimmt, kann ich die Initiative ergreifen, mit meinem Sohn das Gespräch suchen. Dann kann ich zu ihm sagen: «Lieber Luca, ich will gerne, dass Du ab jetzt selber daran denkst, deine Turnsachen zu packen und in die Schule mitzunehmen. Wenn Du Hilfe brauchst, kannst Du diese jederzeit von mir bekommen, Du brauchst mich nur zu fragen.

Fehler gehören zum Lernprozess

Kinder können Vieles bereits selbständig machen, sind jedoch noch oft auf Begleitung angewiesen. Vielleicht will Luca durchaus selbständig seine Turnsachen packen. Trotzdem kann es sein, dass er es nicht jedes Mal schafft, alles am richtigen Tag dabei zu haben. Das macht nichts. Dabei lernt er mit Fehlern und mit Frustration umzugehen.

So kann es zum Beispiel durchaus geschehen, dass er mal die Turnschuhe vergisst und deshalb nicht mitturnen darf. Sollte es so sein, dass Luca seine Sachen öfter vergisst, wünscht er sich vielleicht als Hilfe, jeweils am Abend vor dem Turntag einmal daran erinnert zu werden.

Es kann auch sein, dass er ein Schild «Turnsack mitnehmen» gestalten will, welches er sich selber hinlegt oder das zu Beginn sogar die Eltern für ihn hinlegen können. Das Übernehmen von Eigenverantwortung stärkt das Selbstwertgefühl unserer Kinder. Wenn die Eltern Verantwortung abgeben und die Kinder Eigenverantwortung übernehmen, löst das einen Lernprozess auf beiden Seiten aus, der den Horizont für beide erweitert.