Wenn Sehnsucht zur Sucht wird

Solche Geschichten passieren. Doch immer nur den anderen. Eltern, die ihren Kindern ein schlechtes Vorbild sind, weil sie vielleicht selber Suchtprobleme haben. Oder nicht? Wir alle wissen, auch wenn wir es nicht gerne zugeben, dass selbst eine liebevolle, verantwortungsvolle Erziehung eine Heranwachsende nicht vor schlechten Einflüssen schützen kann. Denn in einem gewissen Alter zählt die Meinung von Gleichaltrigen einfach mehr als jene von Erwachsenen. Und welcher Jugendliche hat schon ein Gefühl für die eigene Endlichkeit. In diesem Alter fühlt man sich einfach unsterblich.

Vom Teenie zum Junkie

Die Journalistin Ina Milert hat die Geschichte ihrer Tochter Lea im Buch «Tagebuch einer Sucht» beschreiben. Zehn Jahre nach dem Tod ihres einzigen Kindes zeichnet sie Leas Lebensweg anhand von Erinnerungen und Fotos nach. Zeichnungen, Briefe und Texte von Lea selber zeugen von einem sensiblen, fantasievollen Kind, das sich zu einem schwierigen und zerrissenen Teenager entwickelte, der immer häufiger gegen die Schule und die Familie aufbegehrte. Aber dort doch immer wieder Schutz und Geborgenheit suchte.

Irgendwie weigert sich der Verstand während des Lesens zu akzeptieren, dass ein intelligentes, hübsches Mädchen, das keine schwerwiegenden Erlebnisse zu verkraften hatte, «einfach» durch einen falschen Freundeskreis in harte Drogen rutschte und so vom Teenie zum Junkie wurde. Lea war gerade 15 Jahre alt, als sie ihrer Mutter weinend gestand, dass sie Heroin geraucht hatte.

Da muss doch etwas total falsch gelaufen sein! Eltern müssen doch merken, wenn ihr Kind so abrutscht. Natürlich hatte Ina Milert in den letzten Jahren vor deren Tod gemerkt, dass etwas mit ihrer Tochter nicht stimmte. Aber welche Mutter rechnet schon mit dem Schlimmsten? «Waren wir naiv? Oder arrogant? Wir wollten einfach, dass unsere Kinder glücklich sind, sie sollten auch so sein wie wir oder besser. Und so etwas wie schwere Krankheiten, Drogensucht oder eine kriminelle Karriere konnten wir uns einfach nicht vorstellen», schreibt sie in ihrem Buch.

Eine zerbrechliche Mutter-Tochter-Beziehung

Die Autorin schont sich nicht, wenn es darum geht, eigene Fehler bei der Erziehung ihrer Tochter einzuräumen. Als alleinerziehende, arbeitende Mutter hätte sie Lea vielleicht strenger erziehen müssen. Da sie selber immer wieder unter Depressionen gelitten habe, habe Lea ihre Traurigkeit sicher gespürt. Aber da gab es ja auch viel Positives und Stablilisierendes: den Vater von Lea, der in der Nachbarschaft lebte, und zu dem diese ein gutes Verhältnis hatte. Den Grossvater, den sie liebte.

Wer möchte da der Mutter, die alles versuchte, um ihre Tochter vor den Drogen zu retten und immer wieder Hilfe bei Fachleuten und Therapeuten suchte, einen Vorwurf machen? Das tat sie natürlich selber. «Zehn Jahre nach dem Verlust habe ich es gewagt, mich meinen Erinnerungen zu stellen … und eben auch mit dem abstrakten und doch dauerpräsenten Schuldgefühl umzugehen», schreibt sie.

Was «Tagebuch einer Sehnsucht» lesenswert macht, ist, die reflektierende Art und Weise, wie Milert das Schicksal ihrer Tochter, und damit auch ihr eigenes, schildert. Ihr beinahe distanzierter Schreibstil steht im krassen Gegensatz zu den tragischen Ereignissen. Genauso sachlich, ohne Pathos oder Selbstmitleid, erfahren wir, wie zerbrechlich nicht nur Lea, sondern auch die Beziehung zwischen Mutter und Tochter war. Dem Thema Sehnsucht, die im Falle ihrer Tochter zur Sucht wurde, widmet Milert viele Gedanken und regt zu eigenen an.

Hilfe ja, Ratschläge nein

Sehnsucht bestimmt zweifellos unser Leben. Sie ist Triebfeder und gibt die Kraft, eigene Wünsche und Vorstellungen umzusetzen. Doch die meisten von uns lernen im Laufe ihres Lebens, mit allfälligen Enttäuschungen umzugehen, wenn sich gewisse Träume nicht erfüllen lassen. Aber ein Teenager wie Lea hatte diese Reife noch nicht. Sie war überzeugt, dass sie ihre Sehnsucht nur mit Drogen stillen konnte.

Dass Ina Milert nicht an ihrem Schmerz zerbrochen ist, hat sicher damit zu tun, dass sie einen Weg gefunden hat, ihre Trauer zu verarbeiten und zu teilen. Und weil jedes Schicksal einmalig ist, gibt sie in ihrem Buch auch keine Ratschläge, denn «Ratschläge sind bekanntlich auch Schläge». Hilfe leistet sie trotzdem, etwa indem sie auf Literatur verweist, die ihr geholfen hat, mit dem Verlust ihres Kindes, aber auch mit den eigenen Depressionen umzugehen. Abgeschlossen wird das Buch mit Adressen für ausgewählten Hilfsangebote.

Das Buch hat Ina Milert ihrer verstorbenen Tochter gewidmet: «Für Lea, danke für die gemeinsame Zeit. Ich hätte dich so gerne besser kennengelernt».

