Wenn der Sinn des Lebens abhandenkommt

Klar, es könnte schlimmer sein. Deshalb schäme ich mich auch für meine Midlifecrisis. Denn primär sollte ich vor allem verdammt dankbar sein! Oder besser gesagt #blessed und #grateful, wie es viele meiner Altersgenossinnen tagtäglich via Instagramposts in die Welt hinaus brüllen. Untermauert von Bildern ihrer hübschen Kinder, blühenden Gärten und Handlettering-Werken.

Ich bin verdammt neidisch auf diese positive Lebenseinstellung. Wie ich auch neidisch auf alle Mittvierzigerinnen schaue, welche mit der Esoterik Freundschaft geschlossen haben. Die von Glücksgefühlen durchströmt werden, wenn sie singend und händehaltend an Sandstränden sitzen, in Achtsamkeitsseminaren tief in sich hineinatmen oder expressiv im Wald zu schamanischen Trommelrhythmen tanzen. Immerhin scheinen sie wieder zu glauben. Ist ja letztendlich vollkommen egal an was, oder?

Nostalgie

Der kosmische Weg wird wohl aber kaum je meiner werden. Viel eher noch die Sache mit dem getrimmten Körper. Den Body also diszipliniert hintrainieren, bis er den perfekten Shape erreicht hat – im Fitnessstudio, beim Joggen oder Yoga. Oder im besten Fall in einer Kombination. Mal ehrlich: Haben Frauen in der Mitte ihres Lebens je besser ausgesehen als heutzutage? Schaut hin, ihr findet sie etwa unter #stayfocussed oder #dailyworkout. Sie kriegen viele Likes für ihre Arbeit. Was ja letztlich auch der Sinn der Sache ist: Die Welt soll Notiz nehmen. Soll sie als attraktive Frauen wahrnehmen und beklatschen. Denn unsere Tage sind gezählt. Die Tage, an denen sich Männer nach uns umdrehen werden. So zumindest unsere Vermutung. Bevor wir also die fünfzig erreicht haben und uns gänzlich in unsichtbare Wesen verwandeln werden, geben wir körperlich nochmal richtig Vollgas.

Oder ich besinne mich auf meine wilde Seite. Auf die Seite, die einst mein junges ICH bestimmte. Das war zumindest zeitweilen meine Methode aus der Krise herauszufinden. Die bewusst undisziplinierte Variante. Diese Art von Aktionismus geht allerdings meist mit einer Menge an ungesunden Substanzen einher und endet nicht selten zu später Stunde in irgendwelchen Kellerklubs im Kreise von Fünfundzwanzigjährigen. Für Menschen, die normalerweise bereits im Januar über die Sommerferienplanung im Familienresort nachdenken beinahe schon eine Revolution. Aber keine, die langfristig irgendwo hinführt – und letztlich doch sehr an die Klischeetypen mit gefärbten Haaren in Sportflitzern erinnert.

Wie also Sinnhaftigkeit zurückerobern? Was sind eure Methoden?

Wer nachlesen möchte, welche Wege andere so gehen, hier meine Büchertipps:

* Midlife-Crisis von Keran Setiya – klug und humorvoll zugleich.

* Love and Trouble von Claire Dederer – zwischen trostlosem Alltag, Ehe und Muttersein entdeckt die Journalistin, dass das wilde Mädchen von damals noch in ihr steckt.

