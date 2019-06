Was bei einer Geburt wirklich passiert

Von Blog-Redaktion (publiziert am Thu, 06 Jun 2019 03:00:49 +0000)

«Was die Frauen durchmachen, übersteigt jede Vorstellungskraft», sagte Prinz Harry kürzlich darüber, was seine Frau Megan bei der Geburt des gemeinsamen Sohnes leistete. Sehe ich genau gleich. Voraussichtlich in vier Monaten bringe ich selber ein Kind zur Welt und habe eine maximal schemenhaften Vorstellung davon, was mich und meinen Körper erwartet.