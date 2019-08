Warm, wärmer, am wärmsten

Lasieren und fantasieren

Wer im Süden war, der kennt die getünchten Wände. Das kann man natürlich nicht so einfach nachmachen. Aber lasierend statt opak zu streichen kann eine ganz andere Wirkung haben. Unterstützen Sie den mediterranen Charme von solchen Wänden mit edlen Teppichen, rustikalen Holzmöbeln und starker Keramik. Natürlich wirkt alles sehr schön in den warmen Rottönen von Oleander und Bougainvillea. (Bild über: VM Designblog)

Zusammenrücken

Auch diese Wand wärmt den Raum mit einem sinnlichen Terracotta-Rosa. Die Farbe ist ideal für ein gemütliches Esszimmer in dem man an einer grossen Tagen zusammensitzen kann. Die Idee dem Tisch mit einen marokkanischen Teppich eine Bühne zu geben ist wunderschön. Bloss, wählen Sie Teppiche, die gross genug sind, dass die Stühle mit allen vier Beinen drauf Platz haben, auch wenn man sie unter dem Tisch hervorzieht. (Bild über: French by Design)

Mehr Poesie bitte

Gelebte Wände haben mehr Charme und bringen Poesie und Nostalgie in den Wohnbereich. Da wir aber nicht alle in leicht verwitterten Schlössern oder Villen leben können gibt es wunderschöne Tapeten, die diese Anmutung auch in eine moderne Wohnung zaubern können. Diese hier heisst «Borgia» und ist von Wall and Deco. Sehr charmant ist auch Tischrunde mit den antiken Gartenstühlchen. Hier mischen sich sinnliche, warme Marsalatöne mit Braun und Steinfarben. (Bild über: Planète Déco)

Da werd ich doch gleich krebsrot!

Rottöne, die Richtung Orange gehen sind sehr stark aber auch wunderschön. Und es lässt sich gut damit wohnen. Sie sind mit der grossen Liebe zu den Seventies nun wieder ganz stark präsent im Wohnbereich. Wunderschön an diesem Beispiel vom Blog Desire to inspire ist die Mischung von modern, slick und rustikal. Auch macht es gleich Lust einen Kelimteppich in betörenden Farben an die Wand zu hängen.

Sonnenaufgang in der Wohnung

Wenn Sie ein solches Orange mit Weiss aufhellen dann bekommen sie eine wunderschöne, sanfte Melonenfarbe, welche sich gut als Wandfarbe eignet. (Bild über: From Moon to Moon)

Wherever I lay my hat thats my home

Gleich doppelt Sonne kommt in die Wohnung mit einem warmen Gelb und Strohhüten als Dekoration an der Wand. Bild von Madam Stoltz.

Sweet Dreams

Ich lese gerade ein wunderschönes Buch, dessen Geschichte in der Zeit des ersten Weltkrieges spielt. Als eines Tages die kleine Gruppe der Protagonisten an den Strand ging, wurde das beschrieben, dass alle in ihre Leinenkleider wechselten. Das können Sie auch mit dem Bett machen und ihm damit dieses entspannte Sommergefühl geben, das man ruhig noch eine Weile auskosten kann. Wenn es dann kühler wird, dann machen Sie es auch so wie mit den Kleidern. Da zieht man erst mal eine Wolljacke über. Auf dem Bett ist das dann eine warme Wolldecke. Dieses Beispiel von Blog Mode de la Mode zeigt eine schöne Farbpalette von ausgebleichten Rottönen.

Erinnerungen an die Reise

Leben Sie Ihr Fernweh in der Wohnung aus. Dazu gehören Souvenirs an spannende Reisen. Hier steht eine wunderschöne Gruppe auf einem Rattantischchen zusammen, die Keramik, Kunst, und TErracotta in warmen Farben zeigt. (Bild über: Planète Déco)

Lassen Sie es leuchten

Ganz anders aber sehr spannend und mutig sind in diesem Schlafzimmer die warmen Farben eingesetzt: Die Wände und Vorhänge sind Schokoladenbraun, die Decke Zinnoberrot und die Textilien und Wohnaccessoires zeigen die ganze Palette von gelb über Orange bis Rot. Beruhigt wird das Ganze durch eine helle Decke und und einen weissen Teppich. (Bild über: The Nordroom)

