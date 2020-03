Lust auf etwas Unkompliziertes?

Und so gehts:

Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne. Dünsten Sie in Scheiben geschnittene Champignons mit etwas feingehacktem Knoblauch und Thymianblättchen an. Wenn die Champignons gut gebraten sind, geben Sie eingeweichte Steinpilze dazu und giessen, wenn diese warm sind, ein gutes Glas Weisswein dazu. Lassen Sie es zur Hälfte einkochen. Dann kommt ein halbes Glas Bouillon dazu, etwas Steinpilzwasser und 5 dl Rahm. Rüsten Sie Kartoffeln und schneiden Sie sie in feine Scheiben. Geben Sie etwas vom Champignonrahm in eine Gratinform und legen Sie eine Schicht Kartoffeln darüber. Dann wiederholen Sie den Prozess und enden mit Kartoffeln. Schieben Sie den Gratin in den 200 Grad heissen Backofen und backen alles etwa 45 Minuten, bis die Kartoffeln gar sind und sich mit dem Pilzrahm vereint haben.