Tomatenrezepte reloaded

Und so gehts:

Erst mal kommt ein grosse Portion in die Pfanne. Ich schmelze sie und gebe eine kleine fein gehackte Schalotte bei. Wenn der Duft von der Butter und der Schalotte sich verbinden und die Schalotten sich ein wenig caramelisieren dann gebe ich Tomaten bei. Viele. Entweder sind es halbierte kleine Tomaten oder grosse, die ich Stücke geschnitten habe. Ich lasse sie ein wenig köcheln, zerdrücke sie ein bisschen mit der Gabel und zerreisse einige Basilikumblätter darüber. Wenn alles fein duftet und schon fast saucenartig aussieht, dann kommt der Reis dazu. Ich nehme immer guten, edlen Carnarolireis. Nun geht es nochmal eine kleine Weile weiter mit dem Köcheln. Langsam rühre ich den Reis in die buttrigen Tomaten bis sich die Körner vollgesogen haben und sich die Flüssigkeit in der Pfanne vermindert. Jetzt ist der Zeitpunkt für den Wein. Am liebsten gebe ich Roséweine darüber, oder Prosecco. Aber natürlich geht auch Weisswein. Wenn dieser eingekocht ist kommt nach und nach die Bouillon rein bis der Risotto fertig gekocht ist. Am Schluss rühre ich eine grosse Portion Parmesan rein und würze noch ein bisschen mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle. Tipp: Manchmal gebe ich auch statt den Schalotten ein zerquetschte Knoblauchzehe in die Butter. Diese kommt dann später wieder heraus. Sehr fein ist auch ein bisschen Muskatnuss zu den buttrigen Tomaten.