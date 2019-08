So verwandeln Sie Ihre Wohnung in ein Gästehaus

Licht neben dem Bett

Diesen Frühling kam uns unser Neffe aus London mit einem Freund besuchen. Dabei haben wir ein Zimmer als Gästezimmer umgestellt und aus unseren Estrichsofabett zwei Betten gemacht. Natürlich habe ich sie frisch und schön bezogen und ihnen je ein kleines Nachttischchen gegeben. Dabei merkte ich, dass es mit dem Licht nicht richtig klappt. Also bin ich kurz in die Stadt gefahren für ein sogenanntes Express-Billigshopping. Ich weiss, heute sitzt einem stets die Nachhaltigkeit im Nacken. Doch so sehr ich edle, schön gearbeitete Dinge liebe, so mag ich doch auch die schnellen, günstigen Sachen.

Ich habe bei Sostrene Grene am Rennweg innert kürzester Zeit zwei hübsche, schwarze Nachttischlämpchen zu je etwa 30 Franken erstanden – und sie haben heute noch Plätze in der Wohnung. Günstige Wohnaccessoires sind nicht immer schlecht. Man muss sie meiner Meinung nach bloss gleich liebevoll einsetzen wie wertvollere Dinge. Die oben abgebildete Schreibtischlampe ist von Maisons du Monde und kostet etwa 25 Franken.

Frisches Wasser

Das zweite, das auf keinem Nachttisch fehlen darf, ist Wasser. Man will ja nicht in einem fremden Haus mitten in der Nacht auf die Suche nach Wasserhahn und Glas gehen. Den zwei Homeboys aus England habe ich eine kleine Bierflasche mit Bügelverschluss ausgewaschen, diese jeden Abend mit Wasser gefüllt und mit einem Glas neben das Bett gestellt. Eine elegante Version ist diese Karaffe von H+M Home zu etwa 15 Franken. Wenn man dazu das Becherglas kauft, kann man es auf den Karaffenhals stülpen. Eine wunderschöne und auch günstige Möglichkeit, frisches Wasser neben das Bett zu stellen.

Die kleinen Dinge

Natürlich können Sie Ihre Gäste auch anderweitig verwöhnen. Ich habe immer Extra-Zahnbürsten bereit und Gästeseifen. Sie können alles in kleinen Körbchen bereitstellen – als kleines Gastgeschenk. Je nach Gast eigenen sich dafür ganz unterschiedliche Dinge. Ist es die beste Freundin, eine Familie mit Kindern, ein Bekannter aus einem anderen Land? Denken Sie an ihre oder seine Bedürfnisse und überraschen Sie Ihre Gäste mit Kleinigkeiten, die sie freuen. (Bild über: Jojotastic)

Schönes und Persönliches

Wenn Sie Ihren Gast gut kennen, dann ist es einfach, im Gästezimmer eine kleine Welt zu schaffen, in der er sich wohlfühlt. Legen Sie einige Zeitschriften, interessante Bücher, Kerzen, Pflegeprodukte, Schreibuntensilien, Notizbücher und andere Dinge bereit, die das Gefühl vermitteln, zu Hause zu sein. (Bild über: Pinterest)

Freundlichkeit

Frische Blumen sind für mich das schönste Zeichen von Gastfreundschaft und auch von Freundlichkeit. Diesen kleine Luxus gönne ich mir und meinen Liebsten so oft es geht. Die schönsten und auch die günstigsten Blumen finde ich auf dem Markt. Nichts gegen edle Floristensträusse, aber die eigenen sich für mich eher als Geschenk. Blumen zu Hause sollten meiner Meinung nach zufällig wirken, das ist persönlicher. (Bild über: Decorsavage)

Inspiration

Wenn Sie weit gereiste Gäste erwarten, dann geben Sie ihnen auch eine Karte, die genaue Adresse, wichtige Nummern und Adressen wie Taxi und Notfall und Ideen und Inspirationen für Ausflüge und Shoppingtouren. Auch da ist es natürlich wichtig, sich in den Gast einzufühlen. (Bild über: Modwedding)

Platz im Badezimmer

Wie bereits erwähnt, ist ein Gästezimmer mit separatem Bad alles andere als selbstverständlich. Also teilt man. Im Bad ist es einfacher, wenn Sie den Gästen gleich zu Beginn ein kleines Revier kreieren. Ein solcher Trolley etwa eignet sich dazu sehr gut. Ich habe ein antikes Metallmöbelchen, das tatsächlich einmal als Bademöbel diente – vor langer Zeit, als man sich noch im Zimmer gewaschen hat. Es gibt auch antike Kleinmöbel, die nur dafür da sind, um Tücher aufzuhängen: Sie verhindern Verwechslungen. (Bild über: A Beautiful Mess)

Kleine Helfer

Das enge Zusammenleben ist nicht immer einfach. Meine zwei kleinen Helfer verbessern da so einiges! Der Raumduft ist nicht bloss ein Duft, sondern schluckt schlechte Gerüche – und das nicht nur im Bad. Und die Post Poo Drops sind echte Retter! Beide Produkte sind von Aesop.

Der Hausschlüssel

Vergessen Sie nicht, Ihren Gästen einen Hausschlüssel zu geben. Eventuell müssen Sie vorgängig noch einen nachfertigen lassen, und das geht bei Mietwohnungen über die Verwaltung. Wichtig ist auch, dass Sie den Gästen ihren WLAN-Code geben. (Bild und Schlüsselanhänger über: Etsy)

Freies Frühstück

Das Frühstück ist eine sehr wichtige, aber irgendwie auch eine sehr private Mahlzeit. Überfordern Sie sich und Ihre Gäste nicht mit einem formellen Frühstück am schön gedeckten Tisch. Lassen Sie ihnen einen eigenen Stundenplan und Platz für eigene Gewohnheiten. Ich stelle jeweils eine grosse Schüssel Fruchtsalat bereit, dazu frisches Brot und Frühstücksflocken. Auch türme ich Teller, Tassen, Gläser und Besteck auf den Küchentisch. Den Rest müssen sich die Gäste selbst aus dem Kühlschrank holen. (Bild über: Extra for Avocado)

Voller Kühlschrank

Während eines Besuchs gehört der Kühlschrank meiner Meinung nach allen. Räumen Sie ihn so ein, dass man auch alles gut findet. Sorgen Sie für genügend Getränke und stellen Sie Snacks in Körbchen bereit, im Gästezimmer beziehungsweise neben dem Gästebett. (Bild über: Pinterest)

