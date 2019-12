So geht Gastfreundschaft

Gäste: Entspannen Sie sich. Auch wenn nicht alles so ist, wie Sie es gerne hätten. Sind sie nett und zeigen Sie sich in jedem Fall von ihrer besten Seite. Trinken Sie auf keinen Fall zu viel, essen Sie alles aus und loben Sie die Köchin oder den Koch. Wenn Ihnen niemand von den anderen Eingeladenen passt, dass spielen Sie am besten mit den Kindern oder lassen ihre Tischnachbarn einfach von sich selbst erzählen. Dabei helfen ein paar Fragen und Stichworte, wie etwa: Wann haben Sie Ihre grosse Liebe kennengelernt, was möchten Ihre Kinder mal werden oder an welche Weihnachtsfeier erinnern Sie sich besonders gerne? (Bild über: Love my dress)

2 — Die Schönheit

Gastgeber: Wenn Sie Gäste erwarten, dann machen Sie das Zuhause schön, so dass sie sich auch willkommen fühlen. Da helfen frische Blumen. Saison haben Amaryllis, die sich mit oder Grün in praktisch jeder Vase gut machen. Schneiden Sie sie ruhig auch zurück, die langen Blumen müssen nicht zwingend in ganzer Länge eingestellt werden, sondern sehen meist hübscher aus wenn sie kürzer sind.

Gäste: Ziehen Sie sich nett an. Kommen Sie nicht in ausgelatschten Turnschuhen oder löchrigen Pullis an einen festlichen Anlass. Schenken Sie Blumen oder Pralinen, die kommen immer gut an. (Bild über: Petra Metromode)

3 — Die Gemütlichkeit

Wenn man sich bei jemandem zu Hause wohlfühlt, dann hat das sehr viel mit der Gemütlichkeit zu tun. Diese ist es, die ein Zuhause attraktiv macht. Man möchte sich nicht wie in einem Restaurant fühlen oder an einem Bankett. Auch wenn es an solch grossen Festtagen bestimmt ein bisschen anders ist als sonst, sollte man es dabei aber nicht übertreiben. Schöne Dekoration kommt an, ein überladener Dekorausch aber empfindet man als beängstigend. (Bild: Zara Home)

Das wirkt für Gäste gemütlich: warmes Licht, weiche Sessel, Bücher, die zum Anschauen da sind, sanfte Musik im Hintergrund, eine entspannte Atmosphäre, der dezente Duft von selbstgebackenen Weihnachtsguetsli, warme Decken und einen hübsch gedeckten Tisch.

Das finden Gäste ungemütlich: steife Tischordnung, allzugange auf dem Stuhl sitzen zu müssen, zu perfektes Styling, das man nicht anzufassen traut, Laute Musik, chaotische Unordnung, aufdringliche Raumdüfte oder wenn das ganze Haus nach Gerichten wie Kohl oder Zwiebeln riecht und wenn es so gar nichts hat, das man anschauen kann.

4 — Die Drinks

Verwöhnen Sie Ihre Gäste nach deren Ankunft erstmals mit einem Getränk. Champagner ist immer eine gute Idee, aber auch ein einfacher Cocktail ohne Alkohol freut die Gäste. Achten Sie darauf, dass nicht zu viel getrunken wird und halten Sie reichlich Wasser bereit. (Bild über: Pretty Stuff)

5 — Die Häppchen

Wichtig ist auch, dass Gäste ganz schnell etwas in den Magen bekommen. Dann fühlen Sie sich wohl und beschäftigt und können das erste Hungergefühl sättigen. Bieten Sie wenige aber gute Häppchen an. Blinis mit Sauerrahm und Rauchlachs etwa, passen immer. (Bild über: Larder Love)

6 — Der Tisch

Ein festlicher Tisch hat am besten ein Tischtuch. Dieses muss aber nicht weiss sein. Alles geht, solange es winterlich, festlich und warm ist. Stoffservietten sind ein Muss. Für alle, auch für Kinder. Es gibt viele Stoffservietten, die kosten kein Vermögen und sind auch nicht gleich ruiniert wenn jemand rote Lippenstiftspuren hinterlässt. In Sachen Dekoration aber finde ich: Weniger ist mehr. Dekorieren Sie lieber um den Tisch herum statt auf dem Tisch. Hier genügen Kerzen und natürliche Sachen wie Blumen oder Zweige, die sehr tief eingestellt sind. (Bild: Zara Home)

7 — Das Festessen

Kochen Sie Dinge, für die Sie nicht tagelang in der Küche stehen müssen. Schmorgerichte funktionieren immer gut, da man sie auch im Voraus zubereiten kann. Auch Backofengerichte kommen immer gut. Achten Sie darauf, dass es für alle etwas hat, das sie mögen und dass niemand einen vollgepackten Teller bekommt, den er aufessen muss. Lassen Sie ihre Gäste auch selber schöpfen, dann werden Sie nicht gezwungen den Rosenkohl zu essen, den sie nicht mögen und sie müssen sich auch nicht mit einem riesigen Stück Fleisch herumkämpfen. Entdecken Sie am kommenden Donnerstag hier auf dem Blog viele Ideen für Festessen. (Bild über: Sainsbury)

8 — Der Notvorrat

An den Festtagen braucht es ein bisschen Extra-Notvorrat. Man weiss ja nie ob auf einmal mehr Gäste kommen oder jemand länger bleibt. Auch wenn, vor allem in den Städten immer Geschäfte offen haben will man nicht zwingend an einem gemütlichen Weihanchtsmorgen sich in die Bahnofgeschäfte quetschen. (Bild über: Higham)

Meine Empfehlungen für einen Notvorrat über die Festtage:

genügend Champagner

gutes Brot im Tiefkühler

Glacé

etwas Süsses wie Panettone oder einen Stollen, den man ein bisschen getoastet mit Glacé zum Dessert servieren kann

Käse und Crackers

Blätterteig, weil man damit Resten eine Haube aufsetzen kann und so schnell ein feines Gericht zaubert

Bouillon, Gemüse und weisse Bohnen, weil eine feine Suppe immer gut ankommt

Pizzateig, weil man mit praktisch allem damit schnell Delikatessen bäckt

9 — Die Familie

Die Familie spielt in diesen Tagen eine ganz wichtige Rolle. Vermeiden Sie Streit, üben Sie sich in Toleranz und lieben sie! Die Liebe kommt am Fest der Liebe ja meist zu kurz. Eine gute Brücke schaffen Sie wenn Sie alte Fotos zusammen anschauen, wenn Sie Dinge herausfinden, die alle lieben wie etwa Musik, ein bestimmtes Gericht oder auch mal einen richtig gemütlichen Film. Brechen Sie Routinen: gehen Sie an die Mitternachtsmesse, spazieren Sie nach dem Essen oder spielen Sie ein Gesellschaftsspiel. (Bild über: Style me pretty)

10 — Das Mitbringsel

Es muss nicht immer eine Flasche sein, die man mit zu einer Einladung bringt. In der Boutique Grieder ist gerade Nathalie Lete zu Gast. Da finden Sie Wundertüten, Küchentücher oder Notizhefte der talentierten Designerin, die allesamt zauberhafte und persönliche Mitbringsel abgeben. (Bild: MKN)

11 — Das Bad

Gastgeber: Räumen Sie Ihr Bad so auf, dass nichts daliegt, das man nicht sehen möchte. Also keine alten Zahnbürsten, Medikamente oder Haarbürsten mit Haaren drin. Räumen Sie alles weg und stellen Sie einen Blumenstrauss ins Bad. Geben Sie Ihren Gästetoiletten die nötigen Instrumente, dazu gehören auch die Post Poo Drops von Aesop, oder eine dezente Duftkerze. (Bild über: Style me Pretty, Foto: Julien Fernandez)

Gäste: Versprayen Sie nicht Ihr persönliches Parfüm in fremden Wohnungen oder Bädern. Seien Sie nette, saubere und anständige Gäste, besonders in Badezimmern von anderen.

12 — Das Gästezimmer

Wer Übernachtungsgäste hat, der macht es ihnen so bequem und freundlich wie möglich. Geben Sie dem Gästezimmer einen weihnächtlichen Touch. Zum Bespiel mit Karodecken und ein bisschen Dekoration. Legen Sie Bücher mit Weinachtgeschichten bereit und vergessen Sie nicht auch Gästebetten, die im Wohnzimmer stehen eine kleine Leseleuchte zu geben. Finden Sie noch mehr Tipps zu freundlichen Gästezimmern. (Bild: Zara Home)

