So geht der «Sleek Chic»

Was für die Mode gilt kann man auch im Einrichtungsbereich einsetzen. Zum Beispiel mit tollen Möbelstücken, die formschön und bequem sind und nicht gleich «Designerlabel» schreien. Auch dazu gehören Kombinationen, die praktisch und schön sind und eine allgemeine Anmutung, die einladend und wohnlich wirkt. Sehr schön ist das in diesem Wohnzimmer von der Sweet Homestory bei Rachel und Alfredo Schillirò umgesetzt. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

Die sanfte Tour

Auf diesem Bild von H+M Home geht es nicht um die Möbel sondern um die günstigen Wohnaccessoires des schwedischen Moderiesen. Es beweist, dass man ruhig Edles und Erschwingliches kombinieren kann. Was H+M und auch andere Modelabel, die Wohnaccessoires anbieten verstanden haben, ist die Inszenierung der Begehrlichkeit. Und dazu gehört die Eleganz. Sie ist es, die man kopieren möchte und die verführt, das eine oder andere Stück zu kaufen.

Bequem und formstark

Zum «Sleek Chic» gehören nicht die üblichen Designerstücke. Die sind zwar auch formstark und bestimmt bequem, aber die, leider so popularisiert, dass sie mittlerweile, wie auch viele Designer-Handtaschen auch, eher Preisschild und Status sind, als wirklich Stücke, die man wegen ihrer Schönheit und Einzigartigkeit wählt. Schauen Sie bei der Wahl von Lieblingsmöbeln ein bisschen weiter, suchen und entdecken Sie Kollektionen, die Ihnen persönlich gefallen und nicht solche, die Ihre Nachbarn auch haben. Und denken Sie um. Diese Esszimmereinrichtung inspiriert dazu, denn sie ist elegant, entspannt, zeigt starkes Design und wirkt zugleich neuartig und anders. (Bild über: Domino)

Gut kombiniert

Das Gleiche findet hier statt: Ein besonderer Tisch und freche Stühle als eine überraschende Kombination. (Bild über: My Paradissi)

Neuer Lieblingsort

Genauso wenig wie angesagtes Design und verkrampfter Hipster-Minimalismus braucht der «Sleek Chic» auch keine supergrosse weitläufige Toparchitektur. Man kann überall damit gut leben. Die Bedingung ist, dass man das Beste aus den gegebenen Situationen herausholt und zufrieden ist damit. Beides ist hier gelungen. Da ist eine kleine Nische, ein Erker oder ein Minizimmer perfekt und entspannt zugleich eingerichtet worden. Mit einer Tagesliege, die ein unkompliziertes Sofa abgibt, gut umgesetztem Stauraum und cleverem Schwarz-Weiss- Farbkonzept zeigt dieser kleine Raum sehr viel Grösse. (Bild über: Coco Lapine Design)

Hingucker

Hier wird das Understatement, nicht das Auffällige zum Hingucker. Ein natürliches, monochromes Farbkonzept und Eleganz, die nicht überladen ist helfen dabei. (Bild: Ikea, über: Nordic Design)

Mehr als Nebensache

Beim «Sleek Chic» geht es zwar auch um Reduktion, aber nicht um Minimalismus per se. Die Liebe zum Schönem und nicht zwingend Nötigem darf ausgelebt werden. Die Wahl der kleinen Dinge und die Freude daran sorgt schlussendlich auch für das Persönliche in einem Raum. Wunderschön kommen hier Farben, Formen und Texturen zu einem sinnlichen Ganzen zusammen. (Bild über: Hege in France)

Strahlende Schönheiten

Diese Freude am kleinen Luxus im Alltag sorgt auch für das Glück oder zumindest für mehr Freude am Normalen. Dazu gehört auch die Bettwäsche. Wenn Sie dieser und Ihrem Bettinhalt, also Duvets und Kissen, mehr Beachtung schenken, dann verwöhnen Sie sich dabei jeden Tag. (Bild: Zara Home)

Umdenken

Eleganz ist, wenn man zur Jeans auch mal eine elegante Bluse statt ein T-Shirt trägt. So ähnlich ist das mit der Kombination der Möbel. Sideboard statt Nachttisch neben dem Bett, kleine Sessel statt Stühle um den Tisch, ein Bücherregal im Schlafzimmer, ein Vitrine im Bad. Umdenken und Umstellen helfen dazu, dass die Wohnung mehr «Sleek Chic» bekommt. (Bild über: Fashion me now)

Platz da

Das Beste aus einer gegebenen Situation herauszuholen regt ganz automatisch zum Umdenken an. Das ist in diesem Schlafzimmer auf Schönste geschehen. Ein Schrank umfasst ein Bett und eine chice Stehleuchte ersetzt das übliche Nachttischlämpli. (Bild über: Planète Déco)

Interessante Versammlung

Manchmal ist weniger mehr, aber nicht immer und überall. Genauso unglücklich wie eine ganze Wohnung überall vollzustellen ist es sie so leer und unpersönlich wie ein Design-Showroom einzurichten. Jeder liebt und braucht andere Dinge zum Wohnglück. Ob Blumen, Bilder, Bücher oder hübscher Kleinkram – gesammelt haben sie mehr Stil und wirken stärker. (Bild über: Thouswell)

Persönlicher Schmuck

Schmücken Sie auch andere Räume als bloss das Wohnzimmer mit Persönlichem. Dieses inspirierende und schöne Stilleben kann sowohl im Bad wie auch Schlafzimmer sein und Freude machen. (Bild über: With Love Yossy)

Bildschön

Ich bin auf jeden Fall für aufgeräumte Arbeitsplätze. Zumindest vor und nach der Arbeit. Während des Schaffens ist es eher verdächtig wenn es immer leer ist – oder uninspirierend. Dinge, die immer Anspruch auf einen Platz auf dem Tisch haben sind Bücher, Bilder, Leuchten und Notizsachen. Das schöne lineare Bild bekommen Sie über den The Poster Club.

Rund und munter

Mischen Sie auch Dekoratives und Inspirierendes wie hübsche Vasen, Skulpturen und Lieblingsbücher. Das macht sie begehrlicher und interessanter. (Bild über: Authentic Trend)

Blogs und Magazine:Domino, My Paradissi, Coco Lapine Design, Nordic Design,Hege in France, Fashion me now, Planète Déco, Thouswell)

Shops und Kollektionen:Ikea, The Poster Club, H+M Home, Zara Home,

