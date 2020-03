So gefährlich sind Nasentropfen wirklich

Von Silvia Aeschbach (publiziert am Wed, 04 Mar 2020 04:00:42 +0000)

Als Sido, einer der erfolgreichsten deutschen Rapper, vor ein paar Wochen per Instagram-Video seine Nasentropfensucht öffentlich machte, gab es die unterschiedlichsten Reaktionen. Viele seiner Fans machten sich Sorgen um seine Gesundheit und unterstützten ihn in seinem Wunsch, von seiner langjährigen Sucht loszukommen. Und dann gab es nicht wenige die fanden, Sido übertreibe masslos. In Zeiten, in denen junge Kollegen wie kürzlich der US-Rapper Juice Wrld an einem Medikamenten-Cocktail aus verschreibungspflichtigen Schmerztabletten und codeinhaltigem Hustensaft sterben, scheint Sidos Nasentropfes Outing doch etwas leichtgewichtig.