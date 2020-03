Schulschliessung! Wie organisieren wir uns?

Raphael Diethelm leitet die Textproduktion der Tamedia Publikationen Deutschschweiz, ab sofort nach Möglichkeit in einem Homeoffice, in dem auch Frau und Kinder neue Arbeitsformen ausprobieren.

Daniela Wyler «Unser Abenteuer Shanghai sollte im Februar starten. Doch schon wenige Tage nach unserer Ankunft hiess es E-Learning. Da ich schon zuvor Homeoffice praktizierte, war zumindest die Betreuungssituation geregelt. Doch drei unterschiedliche Schulstufenniveaus und die zunehmenden Corona-Restriktionen stellten unseren Alltag auf den Kopf. Mittlerweile sind wir in der siebten Woche E-Learning und zurück in Liechtenstein. Obwohl es traurig ist, die nun so nahen Grosseltern nicht besuchen zu dürfen, hat sich der E-Learning-Alltag etwas eingespielt und die Stimmung ist erstaunlich gut.»

Daniela Wyler arbeitet als Produzentin bei den Tamedia Publikationen Deutschschweiz und hofft, bald zu ihrem Mann nach Shanghai zurückkehren zu können.

Benedikt Sartorius

«Es gab Tränen, als am Freitag der vorgezogene Frühlingsferienbeginn via Bundesrats-PK kommuniziert wurde. Denn am kommenden Donnerstag hätte meine Tochter in der Schule ihren Geburtstag gefeiert. Aus diesem Ritual wird nun nichts, so, wie auch das Osternestsuchen an der holländischen Küste ausfallen wird. Stattdessen: Übernachten bei Freundinnen, Kunstkurse im Kindermuseum, Skaten auf den Bowls der Stadt. Auch ganz okay, eigentlich. Bloss: Wie ich da arbeiten soll?»

Benedikt Sartorius ist freischaffender Produzent und Autor. Und schaut nun in seiner Nachbarschaft, wie man die fünf Wochen Frühlingsferien überbrücken kann.

