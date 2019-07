Schlauchlos glücklich?

Das Thema Reifen ist eine Wissenschaft für sich: Breite, Profil, Reifendruck, Gummimischung, Gewicht, Pannenschutz – das alles beeinflusst den Rollwiderstand, den Gripp und schlussendlich auch den Charakter des Bikes. Als ob das nicht schon genug Dinge wären, die man beim Kauf beachten muss, kommt noch eine entscheidende Frage hinzu. Und zwar: normaler Faltreifen mit Schlauch oder doch Tubeless-Reifen?

Viele lassen sich schon von der Montage der Tubeless-Reifen abschrecken. Diese ist definitiv etwas knifflig, vor allem in Kombination mit der Dichtmilch, die vorab eingefüllt werden muss. Sie sorgt dafür, dass kleinere Schnitte und Löcher im Reifen schon während der Fahrt von innen abgedichtet werden – ein ziemlicher Vorteil. Allerdings dauerte es etwas, bis das System ausgereift war. Gerade in der Anfangszeit musste man bei Tubeless-Reifen immer mit Druckverlust kämpfen. Ein Problem, das die Hersteller mittlerweile in den Griff bekommen haben – mit Reifen und Felgen, die besser aufeinander abgestimmt sind.

Pro und Contra

Die geringere Pannenanfälligkeit des Tubeless-Reifens im Vergleich zur Schlauch-Variante ist nur einer seiner Vorteile. Hinzu kommt, dass das Gesamtgewicht der rotierenden Masse geringer ist, man mit weniger Luftdruck fahren kann und sich dadurch auch die Traktion und der Komfort verbessert. Das spielt bei steilen Bergauf- und technischen Bergab-Passagen eine Rolle, wenn die Reifen Traktion benötigen, beziehungsweise maximaler Halt in der Kurve oder im verblockten Gelände gefragt ist. Geht es dann doch einmal flach dahin, kann Tubeless sogar den Rollwiderstand aufgrund besserer Walkeigenschaften verringern.

Was sich insgesamt sehr gut anhört, hat aber am Ende auch seinen Preis. Die Kosten relativieren sich zwar aufgrund der geringeren Pannenanfälligkeit. Der Anschaffungspreis für die Tubeless-Umrüstung ist aber definitiv teurer als die Kombination aus Mantel und Schlauch. Und: Neben den Kosten ist auch der Aufwand bei der Montage etwas höher. Ein spezielles Tubles-Felgenband muss dicht auf der Felge angebracht werden, Felge und Reifen müssen sauber sein, damit alles dichthält. Dann braucht es zwei Dinge: Ordentlich Fingerkraft, denn die meisten Tubeless-Reifen gehen etwas strenger über den Felgenwulst. Und ordentlich Luftdruck, am besten mit einer speziellen Tubless-Pumpe mit Luftreservoir oder einem Kompressor.

Mit oder ohne Schlauch ist vielleicht ein stückweit auch eine Glaubensfrage – um diese für sich beantworten zu können, sollte man es aber zumindest ausprobieren.

Fahren Sie mit Schlauch? Was halten Sie von Tubless? Und haben Sie sich bei der Montage auch schon mal richtig geärgert? Diskutieren Sie mit.

