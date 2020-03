«Momentan sind wir in der Ruhe-vor-dem-Sturm-Phase»

Wie erleben Sie aktuell Ihre Patienten?

So wie es die unterschiedlichsten Charaktere gibt, so erlebe ich auch die verschiedensten Emotionen. Alte Menschen sind oft pragmatisch und sagen: «Ich hatte ein gutes Leben. Falls es jetzt fertig ist, dann kann ich das akzeptieren.» Jüngeren muss ich schon mal eindringlich erklären, wie lebenswichtig es ist, die verfügten Massnahmen einzuhalten. Die meisten meiner Patientinnen und Patienten reagieren einsichtig, aber natürlich weiss ich nicht, wie sie diese Einsicht in der Realität umsetzen. Und dann gibt es diejenigen, die überängstlich und beinahe panisch sind. Diese versuche ich zu beruhigen und therapeutisch zu begleiten.

Das tönt einfühlsam. Aber wie schaffen Sie eine solche Betreuung ihrer Patienten rein zeitlich?

Neben meiner Arbeit in der Praxis setze ich vor allem auf einen regelmässigen telefonischen Kontakt. Ich kenne ja viele meiner Patienten, und weiss darum auch, welche in solch herausfordernden Zeiten wie jetzt stärker unter Ängsten leiden. Ich versuche sie zu begleiten, indem ich beispielsweise jeden Tag mit ihnen telefoniere und sie mir dann erzählen, wie es ihnen geht, welche Symptome sie haben und was sie beschäftigt. Das kann eine gewisse Struktur im Alltag geben. Und Strukturen geben bekanntlich Halt.

Wie sieht das konkret aus?

Einer meiner Patienten arbeitete mit einer Kollegin, die mit dem Coronavirus infiziert ist. Jetzt ist er im Homeoffice und hat einen Schnupfen, aber kein Fieber. Er ist verheiratet und Vater eines kleinen Buben und zurzeit fast panisch, dass er sich angesteckt hat. Was mit bei seinen Symptomen eher unwahrscheinlich ist. Wir telefonieren also regelmässig, und er erzählt mir, wie es ihm geht. Das beruhigt ihn, und ich weiss, wie sich sein Infekt weiterentwickelt.

Ist es denn möglich, während eines Telefongesprächs eine Ferndiagnose stellen?

Natürlich kann ich keine konkrete Corona-Diagnose stellen. Wenn ich der Ansicht bin, dass das nötig ist, bestelle ich den Betreffenden in die Praxis zum Test. Aber aufgrund meiner langjährigen Erfahrung kann ich anhand der geschilderten Symptome, der Stimme und dem «Schnuf» eines Patienten einer erste Diagnose stellen.