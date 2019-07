Mit dem Familienauto in die Klimakrise

Ich könnte diesem Rechtfertigungsmonolog zwölf weitere Beispiele anhängen, aber eines bleibt Tatsache: Wir haben ein Auto, obwohl es auch ohne ginge. Mit weniger Komfort, aber es ginge.

Klar überlegen wir zwischendurch, wieder autofrei zu leben. Dann sehe ich vor meinem inneren Auge, wie wir zu Fuss Taschen voller Bio-Lebensmittel nach Hause schleppen, Stückelbergers mit dem SUV vorbeifahren und Maximilian-Jason uns grinsend durchs Panzerglas zuwinkt. «So ja nun nicht», denke ich und weiss genau, was das im Umkehrschluss bedeutet: Erst wenn die anderen auf Luxus verzichten, bin ich bereit, auch etwas zu tun. Welch grandioses Vorbild für meine Kinder.

Kompensieren mit Zucchetti

Hier müsste langsam das Happy End einsetzen, aber Sie lesen die Geschichte eines Versagens. Ein Anschauungsbeispiel, wie die Bequemlichkeit über die Moral siegt. Wir werden unser Auto vorerst behalten und damit selbstkritisch aber eben doch mit 130 km/h abzüglich Toleranz in die Endphase der Klimakrise fahren. Vielleicht ist es ein kleines Versagen, doch all diese kleinen Einzelversagen braucht es, damit wir uns als Gesellschaft wild hupend an die Wand parken.

Um uns fürs Auto zu bestrafen, bleiben wir diesen Sommer zu Hause, essen Zucchetti aus dem Garten und gehen kürzere Strecken auch mal zu Fuss. Aber reicht das? Haha.

