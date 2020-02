Lernen Sie besser wohnen

Von Marianne Kohler (publiziert am Fri, 28 Feb 2020 04:00:44 +0000)

Fotos über: Norm Architects

Es gibt Wohnungen, die sehen aus wie Showräume. Doch Showräume sind schon längst viel mehr als bloss eine Ausstellung, sondern wohnlich, persönlich und inspirierend. Schon zu meiner Zeit als Moderedakteurin gab es kleine Gesamtkunstwerk-Wunder, da war etwa die legenderäre Schweizer Modeagentur Bollag, welche ein poppiges Reich mit Memphismöbeln gestaltete oder PR-Büros in Paris, in die man am liebsten gleich einziehen wollte. Inspirationen gäbe es als schon lange. Bloss sehen momentan gar Möbelgeschäfte langweiliger aus als Online-Shops, und das in Zeiten der grossen Detailhandelskrise. Anders in Dänemark, einem der wichtigsten Wohnländer. In Kopenhagen hat die Firma Menu aus ihrem Geschäftssitz «The Audo», einen Hybrid geschaffen, in dem Coworking Spaces, Cafés, Restaurants, Shop und Hotel zusammenkommen. Und alles bietet den Möbeln und Wohnaccessoires von Menu die beste Kulisse, die man sich wünschen kann.