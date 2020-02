Langzeitverabredungen? Schrecklich!

Von Nils Pickert (publiziert am Wed, 19 Feb 2020 04:00:55 +0000)

Sie müssen mir heute wirklich mal helfen. Ich habe vermutlich hier und da schon mal

fallengelassen, dass ich kein Fan davon bin, Kinder langfristig zum Spielen zu verabreden.

Rückblickend und aus einer Phase kommend, wo es fast nur so ging, muss ich gestehen, dass

ich meine Abneigung gezügelt habe, um nicht vollkommen auszurasten. Ich HASSE

Langzeit-Playdate-Verabredungen. Am besten noch mit einem berittenen Boten, der ein

Pergament entrollt und verkündet, dass es in 4 Wochen und 5 Tagen um 16.34 Uhr passen

würde. Ich will das nicht. Kann mir mal jemand erklären, was das soll? Ich verstehe ja, wenn

Menschen viel zu tun und kaum freie Termine haben, aber gerade deshalb sollte man diese

«In 5 Wochen am Dienstag» Verabredungen nicht machen. Weil ja insbesondere im Leben

mit einem oder mehreren Kindern immer etwas dazwischen kommt, der Termin nicht

gehalten werden kann und sich die Kinder dann im Zweifelsfall erst in einem halben Jahr zum

Spielen treffen können. Also warum macht man das? Wieso nicht spontaner? Als meine

älteren Kinder noch jünger waren kannte ich diese Ankündigungsverabredungen gar nicht. In

Berlin hat man sich beim Abholen der Kinder aus dem Kindergarten noch kurz mit anderen

Eltern unterhalten und wenn die Kinder gerade gut am Spielen waren, das weitermachen

wollten, dann ist man noch gemeinsam auf den Spielplatz gegangen. Wenn das auch gut lief

und man anschliessend immer noch Zeit und Lust hatte, hat man sich mal hier oder mal da

zum Essen eingeladen. Aber mit dem Umzug nach Süddeutschland kamen plötzlich die

Langzeit-Playdates auf. Zuerst dachte ich noch, die seien vielleicht ganz sinnvoll. Wie gesagt,

man hat viel zu tun und ganz so schluffig wie in Berlin kann es ja nicht überall sein. Aber

spätestens nachdem die ersten drei, vier Verabredungen von der einen oder anderen Seite

abgesagt werden musste, bin ich daran verzweifelt. Es will einfach nicht in meinen Kopf rein.

Die Tatsache, dass mit Kindern wirklich oft etwas dazwischen kommen kann, sollte doch eher

ein Grund dafür, nicht auch noch ausgerechnet eine Verabredung in weiter Zukunft zu planen.

Bis dahin können ungefähr 1Million Dinge auftauchen, die dazwischen kommen. Von

Krankheit über Termine, die einfach wichtiger sind, bis hin zu der Möglichkeit, dass sich die

Kinder gerade an diesem Tag sich so richtig gefetzt haben und sich nicht mehr sehen wollen.

Aber genau die Gründe, die bei mir dafür sorgen, dass ich solche Langzeitplanungen in

Sachen Kinderverabredungen nicht mache (ausser Geburtstage natürlich), scheinen bei

anderen dafür verantwortlich zu sein, dass sie so planen. Die Woche ist super viel zu tun und

nächste ist schon dies und das, da machen wir das mal überübernächste Woche. Dass da

wenig Platz für eine zusätzliche Verabredung ist, leuchtet mir durchaus ein. Nur ist meine

Erfahrung eben, dass ein solches Treffen durch ein Fixieren in der Ferne noch unrealistischer

wird als wenn man sagt, dass man die Tage einfach schaut, ob es irgendwann spontan passt.

In Süddeutschland war ich mit dieser Überzeugung ziemlich alleine. In Norddeutschland war

es auch nicht viel besser. Erst in meinem jetzigen Wohnort scheint sich wieder die

Möglichkeit zu eröffnen, das von mir so schmerzlich vermisste «Lass uns einfach die Kinder

spontan zusammenschmeissen und schauen, ob das funktioniert» zu etablieren. Wenn es nicht

klappt, geht man einfach auseinander, ohne dass jemand dafür wichtige Termine verschieben

musste. Und wenn es gut läuft, haben alle einen richtig guten Tag. Ich merke wie sehr mir das

gefehlt hat. Aber vielleicht liegt es ja auch an mir. Vielleicht kriegt man ja den Berliner aus

Berlin raus, aber die Berlinerische Vorliebe für Spontanverabredungen nicht aus dem

Berliner. Womöglich gibt es ja ganz sinnvolle und nachvollziehbare Gründe, warum man

Fünfjährige so verabredet als seien sie Spitzenpolitikerinnen oder der König von Spanien. Mit

Depeschen auf Whatsapp, virtuellen Brieftauben und allem, was dazugehört. Kann es wirklich

sein, dass es das braucht, um in der Rush-Hour des Lebens Kinder zusammenzubringen, die

noch nicht die allerbesten Freunde sind und deshalb sowieso immer zusammenkleben, aber es

durchaus werden könnten. Oder auch einfach nur Spielkameraden. Ist das so bekloppt, wie ich

es finde, oder so notwendig, wie viele Eltern es aussehen lassen? Was meinen Sie?