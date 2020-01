Kleine Tische ganz gross

Stylingtipp: Unterstützen Sie die grosse Wirkung eines kleines Tisches auf überraschende Weise und geben Sie ihm statt der klassischen Tischleuchte, eine grosse Hängeleuchte darüber.

2 — Das Glanzstück

Ein Beistelltisch ist nicht nur ein Beistehen und Ablagemöbel, er kann auch schmücken. Besonders wenn er glänzt und herausragend hübsch ist. Ein schönes Glanzstück ist der Tisch Mezcla von Jaime Hayon für &Tradition. Erhältlich um die 700 Fr. bei Connox.

Stylingtipp: Schaffen Sie Kontraste und wählen Sie einen modernen coolen Tisch zu einem klassisch eleganten Samtsofa.

3 — Der Beisteher

Ein kleiner Beistelltisch nimmt uns viel ab, wie Bücher, den Kaffee, den wir gerne auf dem Sofa trinken, oder die Leuchte, die lesen möglich macht. Dieser Beistelltisch heisst Calvin, kostet 260 Fr. und ist von Made.com.

Stylingtipp: Verzichten Sie auch nicht auf Beistelltische, wenn Sie schon eine Couchtisch haben, sondern ergänzen Sie diesen damit. So bieten Sie Ihrem Sofa ein angenehmes Umfeld mit viel bequemer Ablagefläche.

4 — Der Tiefstapler

Der Kleinste unter den Kleinen ist der Occasion Table von Charles und Ray Eames. Er findet wirklich überall Platz und bleibt dabei diskret und edel. Es gibt ihn ihn, wie die meisten Kleinmöbel, in verschiedenen Varianten, zu 565 Fr. von Vitra. (Bild über: Alexander White)

Stylingtipp: Diese gemütliche kleine Ecke mit gestapelten Zeitschriften gibt einer Wohnung einen unterhaltsamen Lese-Platz wie in einem Wartezimmer.

5 — Die Etagere

Kleine Tische nehmen weniger Platz ein als grosse Couchtische und bieten das Gleiche, nämlich Ablageplatz. Dabei bleibt viel Beinfreiheit und ein offeneres Raumgefühl. Der kleine Tisch Halves von Muuto, ist aus Acrylstein und bietet Ablageplatz auf zwei Etagen. Erhältlich um die 300 Fr. bei Nordish Living.

Stylingtipp: Da Sie mit kleinen Tischen Platz sparen können Sie dafür etwas dazustellen. So sieht statt einer Tischleuchte auf dem Tisch auch eine Stehleuchte daneben gut aus.

6 — Der Zuverlässige

Kleinmöbel gibt es auch in der Boutique auf die Schnelle. So habe ich ich diesen klassischen, schlichten Marmortisch mit goldfarbenem Fuss, bei Zara Home entdeckt, zu 139 Fr.

Stylingtipp: Damit ein schlichter Beistelltisch viel hermacht gibt es einen einfachen Trick: Übertreiben! Stapeln Sie sehr viel darauf oder beladen Sie ihn mit ganz vielen Wohnaccessoires, wie zum Beispiel eine Gruppe Vasen.

7 — Der Kapriziöse

Dieser, leicht verrückte Beistelltisch aus dem Möbelhaus macht von sich aus viel her. Denn er ist dekoratives Wohnaccessoire und Ablagemöbel in einem. Tisch Parrot mit Papageienfuss und Glasplatte zu 100 Fr. von Maisons du Monde.

Stylingtipp: Einen solch koketter Tisch gibt einem klitzekleinen Entree, einen Ablageplatz und das gewisse Etwas.

8 — Der Gemütlichmacher

Das clevere Holztischchen Around von Muuto wurde oft kopiert von Möbelhäusern, die keine eigenen Ideen haben. Es lohnt sich immer das Original zu wählen oder dann etwas ganz anderes auszusuchen. So ganz offensichtliche Kopien sind wirklich nicht chic! Hier steht es ganz gemütlich einem Bett bei, gekrönt vom Lämpchen Milk von &Tradition. Online zu kaufen gibt es den Around Table zum Beispiel bei Goodform zu etwa 360 Fr. (Bild über: Bjurfors)

Stylingtipp: Beistelltischchen statt Nachttischchen lassen ein Schlafzimmer entspannter wirken.

9 — Der Klassiker

Gerade zu den hohen Betten gibt es kaum hübsche Nachttischchen. Und die, welche angeboten werden wirken meist klobig und schmeicheln einem Riesenbett nicht gerade. Da lohnt es sich einen Klassiker wie den Saarinen Tisch von Knoll zu investieren. Den Saarinen Beistelltisch mit Marmorplatte und weissem Fuss von Knoll gibt es bei Wohnbedarf zu 1550 Fr. (Bild über: Homeyohmy)

Stylingtipp: Auch edle, klassische Designstücke dürfen mit Körben, Pflanzen oder antiken Kermikvasen gestylt werden.

10 — Das kleine Schwarze

Wenn Sie unsicher sind, welches Beistelltischchen wohl das beste für einen bestimmten Ort ist, dann wählen Sie ganz einfach ein kleines Schwarzes. Genau wie bei den Kleidern ist das eine Wahl, die immer richtig ist. (Bild über: Coco Lapine Design)

Stylingtipp: Statt Tischleuchte auf dem Nachttisch macht sich eine Wandleuchte gut. So haben Sie mehr Platz auf dem Tisch für Bücher, Blumen und Liebesbriefe.

11 — Der Glamouröse

Das Tischchen Androgyne von Menu ist so elegant wie ein Modeaccessoire. So passt es auch ins Bad und macht aus ihm ein Beautysalon. Der Tisch ist online erhältlich zu 321 Fr. bei Goodform.

Stylingtipp: Mit einem in solch chicen Beistelltischchen peppen Sie einfach eine langweilige Ecke auf und machen sie glamouröser.

12 — Der Rustikale

Kühlen Bädern tut Rustikales gut: Beistelltisch Apiti aus versteinertem Holz, zu 456 Fr. von La Redoute.

Stylingtipp: Unterstützen Sie den Look mit Körben, Frottétüchern in warmen Naturfarben und hübschen, natürlichen Badeaccessoires.

13 — Die Antiquität

Hübsche Beistelltische findet man auch im Antikshop. Oft bringen nämlich antike Stücke einer modernen Wohnung den Stilbruch und damit das Persönliche, das ihr guttut (Bild über: Girl in the Park)

Stylingtipp: Machen Sie mehr aus einem alten Fundstück und streichen Sie es mit einer Lackfarbe an.

14 — Das Empfangskommité

Kleine Tische passen perfekt als Entreemöbel. Sie sind viel charmanter als die meist gewählte Konsole und viel leichter als grosse Kommoden. (Bild über: Cranmore Home)

Stylingtipp: geben Sie einen kleinen Tisch ein grosses Styling mit grossen Pflanze und grossen, dominanten Wohnaccessoires.

15 — Der Freundliche

Genau das Gegenteil von Grandezza aber dafür viel Freundlichkeit bietet im gleichen Raum das kleine Eamestischen von Vitra. das wir schon auf dem Beispiel Nr. 4 gesehen haben.

Credits:

Shops und Kollektionen:Normann Copenhagen, &Tradition, Made.com, Vitra, Muuto, Zara Home, Maisons du Monde, Menu, La Redoute, Cranmore Home,

Blogs und Magazine:Girl in the Park, Coco Lapine Design, Homeyohmy

Immobilienagenturen:Bjurfors, Alexander White

Der Beitrag Kleine Tische ganz gross erschien zuerst auf Sweet Home.