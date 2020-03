Jetzt wird Wohnen noch wichtiger

Kümmern Sie sich um Ihre Lieblingsdinge

Das Zuhause, das Zuhausesein und damit das Wohnen sind jetzt von sehr grosser Bedeutung. Während ich diese Sweet Home Bloggeschichte schreibe, kommt mein Mann regelmässig rein mit neuen schrecklichen News, die er im Fernseher sieht und hört. Die Sonne scheint zum Glück gerade in die Wohnung, und Miss C., unser Hündchen schläft friedlich an einem sonnigen Platz. (Sehen Sie!) Ich habe das Haus mit Osterglocken und Forsythien gefüllt. Auch der Kühlschrank und die Vorratskästchen sind voll – vielleicht ein bisschen voller als sonst. In den letzten Tagen putze und räume ich tüchtig. Das beruhigt mich immer, wenn ich verunsichert bin, weil es mich verbindet mit der Wohnung, den Dingen, die wir haben und dem Leben, das damit verbunden ist. Es ist auch die Eroberung der eigenen, kleinen Welt. Dabei hab ich natürlich viel zu tun – denn unser Zuhause ist alles andere als minimalistisch. Wir haben viele Dinge und diese sind ein Teil des Glücks (Bild über: Fox and June)

Werden Sie kreativer

Anderen bringt die Reduktion Glück. Als Maximalist finde ich das zuweilen sehr attraktiv und fotogen, aber tief im Herzen verstehe ich es nie so ganz. Was tut man bloss den ganzen Tag zuhause, wenn es keine Bücher hat, keine Zeitschriften, keine Stoffe, Bänder, Perlen, Inspirationen und Unerledigtes? Kreatives Schaffen hilft meiner Meinung in vielen Situationen. Beginnen Sie mit einem Moodboard. So nennt man eine Wand, die mit Inspirationen behängt wird. Kreativschaffende finden damit oft zu einem neuem Projekt. Zuhause können solche Moodboards Fenster in andere Welten sein. Schneiden Sie aus Zeitschriften Bilder aus, die Sie beflügeln, Ihnen Lust machen auf etwas Neues oder einfach eine gute Stimmung vermitteln. Auch Fotos und andere Dinge eignen sich dafür. Wer das lieber privater macht, der kann so auch die Innenseiten von Schränken schmücken. (Bild über: Sight Unseen)

Wie wärs mit mehr Komfort und Schönheit?

Schön zu wohnen hat mehr mit Komfort zu tun als mit Dekoration. Aber das eine zieht das andere nach. Geben Sie Ihren Sitzmöbeln Ablagen: Kleine und grosse Tischchen, Satztischchen oder Poufs sind gut dafür. Manche Beistellmöbel sind nicht nur praktisch sondern auch dekorativ. Vielleicht haben Sie wie ich viele Stoffe unvernäht im Schrank? Dann ist jetzt eine gute Zeit einige Kissen neu zu beziehen. Das gibt Ihrem Sofa nicht nur neuen Pepp sondern macht es kuschliger. Ich bin auch dran die Bilder besser oder schöner aufzuhängen und eventuell alte Rahmen mit tollen Farben zu lackieren. Einfacher als Bilder immer wieder neu zu hängen ist es sie in einer Wechselausstellung auf Bilderleisten zu platzieren. (Bild und Interiordesign: Avenue Designstudio)

Schwelgen Sie in Erinnerungen

Nostalgie ist ein schönes Gefühl. Es verbindet. Fragen Sie Ihre Liebsten öfter mal «Weisst Du noch?» Das macht mein Mann David gerade auffällig oft. Zum Beispiel: «Weisst Du noch wie Miss C. gleich wieder raus wollte als sie das erste Mal in diese Wohnung kam?» Wir zeigten dem damals noch ganz jungen Hündchen voller Stolz sein neues Reich. Die Wohnung war noch leer und wir nahmen schon mal ein Bettchen für sie mit. Wir waren überglücklich, dass wir diese schöne Wohnung gleich hundert Meter von unserer alten Wohnung entfernt gefunden haben. Denn wir mussten dort raus, weil das Haus für ein Luxusprojekt abgebrochen wurde. Miss C. dachte wohl, dass wir sie einfach in diese grosse leere Wohnung bringen und dann gehen. Als wir kurz darauf einrichteten haben wir vieles so gestellt, dass es für Miss C. wunderbar war und dafür vielleicht nicht ganz so stylish oder clever. So steht zum Beispiel ein Sofa direkt am Fenster, damit der kleine Hund aufs Sofa und dann auf den Fenstersims springen kann. Dort ist ihr Thron mit Sicht auf den Garten. Mein Mann bekam ein Zimmer als Männerbude, die vielleicht auch hübscher sein könnte. Aber das bisschen Höhlengefühl, das der Raum vermittelt, lässt ihn sich dort wohlfühlen. Mein Arbeitszimmer strichen wir pink und den grossen Schrank darin beklebte ich als Moodboard. Wohnen ist eben nicht bloss eine Stil- oder gar Statusfrage, sondern die Quintessenz vom Zuhausegefühl. Die hübsche Idee, Lieblingsfotos in einer Schale aufzubewahren ist von dem Interiordesignstudio Tali Roth.

Souvenir-Liebe

«Weisst Du noch» sind nicht nur Momente oder Fotos, sondern auch Dinge, die man gefunden hat oder zu denen man einfach eine besondere Beziehung hat: Muscheln vom Strand der wunderschönsten Ferien „ever“, Glücksbringer, Kitsch, der glücklich macht und vieles mehr. Sind sie nicht so sehr viel mehr als ein todchices Stück, das überall auf Instagram auftaucht? (Bild über: In Bed Store)

Lieblingsplätze für alle

Haben Sie Lieblingsplätze? Und wenn ja welche? Es gibt eine Redensart, die sagt: «Wenn Sie den besten Platz im Haus suchen, dann müssen Sie den Hund verjagen». Hunde haben tatsächlich den natürlichen Instinkt – man kann es auch Weisheit oder Selbstliebe nennen – den Platz auszuwählen, der am gemütlichsten, sonnigsten, wärmsten oder zentralsten ist. Lernen wir von ihnen und finden oder kreieren wir solche Plätze in der Wohnung auch für uns und unsere Liebsten. (Bild über: My Interiorescape on Instagram)

Geben Sie sich dem Fernweh anders hin

Wenn man nicht mehr viel unterwegs ist, wie gerade jetzt, und noch weniger reist, dann ist die Vorstellung davon besonders attraktiv. Ich lese in solchen Momenten gerne Bücher, die mich wirklich entführen, in andere Welten, andere Zeiten oder ein anderes Leben. Auch Kochbücher mit Rezepten aus anderen Kulturen finde ich besonders attraktiv. (Bild über: In Bed Store)

So brachte ich von meiner letzten Shoppingtour im Supermarkt Tacos, Avocados, Koriander, Limonen und vieles mehr in der Richtung mit. Ich experimentiere mit mexikanischem Streetfood für den Hausgebrauch herum. Dazu presse ich die herrlichen Tarocco Orangen aus Sizilien und schaue mir «The Durells an», eine Mini-Fernsehserie über das Bohemia Leben der exzentrischen Familie von Gerald und Lawrence Durell auf Korfu.

Zufrieden sein mit dem was man hat

Wenn ich mit Miss C. durch die Stadt spaziere, dann schaue ich mir immer die Häuser an, während mein Hündchen mit Begeisterung an irgendetwas herumschnuppert. Es gibt fantastische Häuser in Zürich. Dann stelle ich mir vor, wie es wohl wäre darin zu wohnen. Das Resultat ist immer ein völlig anderes Leben. Und das will ich nicht. Ich liebe mein Leben, auch wenn es, wie die meisten Leben, seine Ecken und Kanten hat. dasselbe Bewusstsein kommt auf bei den vielen fantastischen Interiorbildern und absolut perfekten Instagram-Welten. Es ist schön, dass es sie gibt, die Villen, die glamourösen Lebensstile, die tollen Ideen – sie inspirieren zu Neuem, Anderem. Aber zufrieden sein, mit dem was man hat ist ein viel grösseres Glück. (Bild über: Historiska Hem)

Buchtipp

Zu diesem Thema gibt es ein fantastisches Buch: «A Gentleman in Moscow» auch auf deutsch. Es gehört zu den Büchern, die man einfach nicht weglegen kann.Es war immer mit mir dabei. Gekauft habe ich es einfach so, weil mir der Umschlag gefiel und der Quote: «A life without luxury can be the richest of all». Eine Herausforderung für eine Stylistin, die immer auf der Suche nach dem Schönsten und Besten ist, dieses oft sieht und es erst noch in die Hände nehmen kann. Amor Towles‘ Geschichte erzählt von einem russischen Aristokraten, der nach der Revolution unter Hausarrest in einem Luxushotel gestellt wird. Seine Welt wird immer kleiner und dabei grösser. (Bild: MKN)

