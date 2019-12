Hoch mit dem Hintern!

In ein längeres Leben spazieren



Doch da ging es bei der Untersuchung letztlich auch ein bisschen um ein Huhn-Ei-Problem: Werden die Leute depressiv, weil zu viel herumhocken, oder hocken sie vielleicht so viel herum, weil sie depressiv sind?

Ganz so einfach lässt sich das nicht beantworten, weshalb zahlreiche Faktoren mitberücksichtig wurden: Alter, Geschlecht, Herkunft, Rauchen, körperliche Aktivität und Mobilität, Schmerzen, Denkleistung, chronische Erkrankungen, Behinderungen, Ängste, Einsamkeit und soziale Vernetzung. «Wurde dies alles mitbedacht in der Analyse, war der Zusammenhang zwischen Sitzverhalten und Depression nicht statistisch überzeugend», heisst es im deutschen Bericht. Das legt den Schluss nahe, dass nicht allein das Sitzen an sich Depressionen fördert. Als wichtig hätten sich «vor allem die soziale Vernetzung und die allgemeine körperliche Aktivität» erwiesen.

Daneben scheinen auch Einsamkeit, chronische Erkrankungen und Behinderungen relevant zu sein. Solche Faktoren führen dazu, dass die Leute sich weniger bewegen und also länger sitzen. Und das müsse man berücksichtigen, wenn man im Hinblick zu einer Verringerung der Depression die Patienten zu Änderungen im Lebensstil bewegen wolle, schreiben die Forscher.

Hilfreich könnten darum vor allem nicht zu anstrengende Bewegungen wie begleitete kleine Spaziergänge sein. Schon ein wenig mehr Bewegung am Tag hat ­eine lebensverlängernde Wirkung. Die weltweite EPIC-Studie (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) beweist, dass sich bei Menschen, die nur 20 Minuten täglich spazieren gehen, die Lebenserwartung um 0,7 Jahre erhöht.

Auch (sportliches) Kleinvieh macht Mist

Die Schweizer Herzstiftung empfiehlt, dass sich Menschen im erwerbsfähigen Alter, aber auch robuste Senioren rund 2,5 Stunden pro Woche in Form von Alltagsaktivitäten oder Sport mit mindestens mittlerer Intensität bewegegen sollten. Das heisst, dass man leicht ausser Atem, aber nicht unbedingt ins Schwitzen kommen sollte.