Hier hat Fernweh ein Zuhause

Freude am Kombinieren

Diesen Wohnstil kann man nicht fix und fertig aus dem Katalog oder Onlineshop bestellen. Es braucht dabei eigene Kreativität, die Freude am Besonderen und die Gabe ganz unterschiedliche Elemente persönliche und attraktiv zusammen zu fügen. (Bild über: Absolutely Beautiful Things)

Sinn für Sinnlichkeit

Der Fernweh-Look in der Wohnung ist nicht eine Verkleidung. Man spielt mit edlen Dingen, Elementen, Mustern oder Farben aus anderen Kulturen und setzt diese so ein, dass sie in die Umgebung passen. Der eklektische Mix von Farben und Mustern, der dabei entsteht sorgt für viel Sinnlichkeit. (Bild über: Agent of Style)

Ein Stil, der entführt

Wenn man Dinge aus fernen und fremden Welten in die Einrichtung integriert, dann erzählen diese auch Geschichten. Sie entführen und verführen und regen an damit eigene, persönliche Welt zu schaffen. (Bild über: Domino)

Frische Fröhlichkeit

Den Fernwehlook kann auf ganz unterschiedliche Art umgesetzt werden. Es bedeutet nicht zwingend Schwere und Üppigkeit sondern, kann wie hier auf diesem Beispiel, entdeckt über One Kings Lane, eine frische, helle, ländliche Anmutung zeigen.

Orientalisches Fest

Sehr schön machen sich Farben und Muster aus fernen Welten auf dem Tisch. Zum Beispiel für eine sommerliche Abendeinladung kann ein solch sinnlicher Tisch auf entspannte Art sehr viel Stil und Sinnlichkeit zeigen. (Bild über: Camille Styles)

Boho Chic

Jeder Wohnstil, bei dem einzelne, unterschiedliche Dinge zu einem neuen Ganzen gemischt werden, ist entspannt. Denn es gelten keine Regeln, sondern die eigene Vorstellung von Schönheit und Sinnlichkeit. So treffen sich in diesem Haus farbig lackierte Stühle an einem Tisch, das ein Tischtuch mit wunderbar folkoloristischen Mustern zeigt. (Bild über: Maison Boheme)

Kleider für die Wand

Viele Nomadenstämme haben ihre Zelte mit Teppichen oder edlen Stoffen ausgekleidet. Eine Idee, die man auch in einem Haus umsetzen kann. Statt Tapeten schmücken auch Stoffe, Teppiche und Wandbehänge die Wände. (Bild über: Lushnluxe)

Weltoffen leben

In vielen Einrichtungen fehlt es an echter Gemütlichkeit. Das hat viel damit zu tun, dass man zu wenig wagt, zu festgefahren denkt oder einen bestimmten Stil zu treu umsetzt. Öffnen Sie sich Neuem, Unbekannten und mischen Sie mehr einzelne Lieblingsstücke zusammen. So entstehe entspannte und trotzdem elegante Wohnstile, in denen es sich gut und schön leben lässt. Einzelstücke aus anderen Kulturen helfen dabei auf schönste Art. (Bild über: Zsa Zsa Bellagio)

Auf dem Sofa auf Reisen gehen

Wer Dinge aus aller Welt um sich hat, der ist auch daheim immer irgendwie auf Reisen. Sinnliche Stoffe, exotische Accessoires, Kunst aus fernen oder alten Kulturen bereichern nicht nur optisch, sondern regen an, lassen träumen und wecken die Sinne. (Bild über: Aesthetic Oiseau)

Credits:

Blogs und Magazine:Aesthetic Oiseau, Zsa Zsa Bellagio, Lushnluxe, Maison Boheme, Camille Styles, Domino, Agent of Style, Absolutely Beautiful Things, Katie Considers

Shops und Kollektionen:One Kings Lane,

