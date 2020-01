Haben Sie Ihr Kleinkind aufgeklärt?

Weiss Ihr Kind, dass es so sein darf, wie es ist?

Deshalb sollten sich Eltern früh damit auseinandersetzen, dass ihre Kinder verschiedene Geschlechtsidentitäten annehmen und verschiedene sexuelle Orientierungen entwickeln können. Informieren Sie sich – zum Beispiel darüber, was es bedeutet, trans zu sein. Vermitteln Sie Ihrem Kind wertfrei alle Möglichkeiten und nehmen sie es ernst – egal, in welchem Geschlecht es sich wohlfühlt und in wen es sich verliebt.

Ist ihr Kind heterosexuell und dem Geschlecht zugehörig, das Sie damals stolz auf sein Geburtskärtchen geschrieben haben, dann war der Aufwand übrigens nicht umsonst. Es wird in seinem Leben viele Menschen aus dem LGBTQI-Spektrum kennenlernen und ihnen hoffentlich mit Wissen und Respekt begegnen. Und Sie natürlich auch.

