Gamen statt spielen?

«Chinesischer Säugling hackt Kundendaten einer amerikanischen Grossbank.» Zu dick aufgetragen? Ok, Fake News, frei erfunden. Trotzdem ist das Thema bei mir derzeit

hochaktuell: Wie viel digitales Knowhow braucht mein Kind?

Aber von vorne: Was in vielen Familien längst zur Standardausrüstung gehört, liegt nun also auch bei

uns rum – wir haben jetzt ein iPad. Was daran speziell sein soll? Nun, es gab in meiner Kindheit

genau zwei Dinge, die meinen Eltern partout nicht unters Dach kamen: Spielzeugwaffen und

Gamekonsolen. Als Knirps war ich mässig begeistert von elterlichen Ansagen wie «es gibt schon

genug Gewalt auf der Welt» und «Computerspiele machen nervös und blöd.» Und heute?

Übrigens: Fehlende Waffen liessen sich damals mit etwas Kreativität locker kompensieren. Zu

meinen besten Zeiten konnte ich aus einer Scheibe Brot eine täuschend echt aussehende Walter PPK

zurechtnagen – auf Wunsch mit Schalldämpfer. Damit habe ich dann beim «Znacht» auf die Katze

gezielt. Spielkonsolen allerdings, liessen sich nicht einfach so faken. Unser Tetris hiess JENGA, unser

Zelda war «Das verrückte Labyrinth». Solitaire? Funktionierte auch analog. Spielen statt gamen.

Mario Kart und die kindliche Motorik

Die erwähnten Argumente meiner Eltern bezüglich Gamekonsolen haben sich tief in meine Festplatte

eingebrannt. Heisst: Ich habe mich jahrelang vor dem Tag gefürchtet, an dem auch in unserem

Haushalt gezockt wird. Denn der springende Punkt ist, so meine grundsätzliche Meinung, dass meine

Eltern im Kern ihrer Überzeugung richtig lagen. Und wer will schon, dass die eigenen Kinder nervös

werden und verblöden? Sie etwa?

Unser Junior wurde letzten Herbst möglicherweise etwas nervös. Denn er war im Digitalunterricht

einer der wenigen, die nicht wussten, wie man ein Tablet in Betrieb nimmt. Klar, solche Geräte sind

aus dem Schulalltag nicht mehr wegzuklicken und das ist in Ordnung so. Denn kann es –

«gopfergigabyte» – sein, dass chinesische Säuglinge Banken hacken und sich mein Erstklässler bereits

am On/Off-Knopf die Zähne ausbeisst? Bisschen polemisch, ich weiss.

Nun haben wir also ein iPad. Junior hat rasch kapiert, wie dieser Scrollbrocken funktioniert.

Gleichzeitig wurde mir klar, dass es nun Regeln, verbindliche Ansagen meinerseits braucht: «Ob

iPhone oder iPad: «iBestimm», wer, wann, was und wie lange daran rumfummelt.» Und: «Wir

bestücken das Teil ausschliesslich mit pädagogisch wertvollen Lernspielen.» Ok, einige Tage später

habe ich «Mario Kart» installiert. Gut für die Motorik, rede ich mir ein – seine und meine…

Innerfamiliäre Sicherheitslücke Eltern

Aus den anfänglich angesagten zehn Minuten gamen wurden ab und zu dreissig. Nageln Sie mich

deswegen ruhig ans Kreuz der inkonsequenten Eltern – es hängen wohl schon einige dort. Ich kann

Sie aber beruhigen, denn der erste Tablet-Hype ist schon weggewischt. Der Bub hat inzwischen ein

neues Hobby entdeckt: Fingerskateboarden. Herrlich analog, herrlich spektakulär. Definitiv gut für

die Motorik. Aber wie wär’s mit beidem, spielen und zwischendurch gamen?

Die Sorge, dass aus Junior flugs ein bleicher Dreikäse-Nerd wird, haben sich also nicht bestätigt. Und

es ist ja auch nicht das Gerät, das die Kids reihenweise nervös macht. Die grösste innerfamiliäre