Familien gehören in die Stadt!

Als überzeugte Stadtbewohnerin kann ich dem Hüslitraum trotz Familie noch immer nichts abgewinnen. Weder habe ich Lust auf Ruhe und weniger Verkehr, noch auf einen Garten, weil ich einen “braunen Daumen” habe und absolut unfähig bin, irgendetwas zum wachsen zu bringen. Vielleicht will ich auch kein Haus, weil ich genau in einem solchen aufgewachsen bin: an einer Spielstrasse, mit Garten und in Waldnähe. Es war so idyllisch, dass ich fünf Wochen nach der Matura die Koffer packte. Diesen automatischen Anspruch auf mehr Raum, nur weil man Kinder hat, ich kann ihn nicht immer nachvollziehen. Zumal Kinder ja überall spielen können und nicht jedes ein eigenes Zimmer braucht. Kajütenbetten waren für mich als Kind jedenfalls der Hit.

Ja, vielleicht ist es etwas anstrengend, immer von zuhause weggehen zu müssen, um an der Luft zu sein. Trotzdem habe ich das Privileg, zehn Gehminuten vom Hauptbahnhof und der Bahnhofstrasse entfernt zu wohnen, nie als grösser empfunden, als jetzt, wo ich ein Kind habe. Ich bin weder auf Verkehrsmittel angewiesen, noch auf Öffnungszeiten oder grosses Planen:Alles, was wir brauchen, ist fussläufig zu erreichen; die Läden haben lange geöffnet und wir besuchen viel öfter spontan Freunde, ein Konzert, eine Vernissage oder eine neue Bar. Einzig und alleine deshalb, weil alles direkt vor der Tür liegt. Das Argument, man sei, wenn man nicht mehr in der Stadt wohne, mit der S-Bahn ja auch in 13 Minuten am Bahnhof, finde ich immer etwas zweifelhaft. Diese S-Bahn muss man erst mal erwischen, und dann ist man erst am Bahnhof. Und irgendwie muss man auch wieder heimkommen.

Ich vermute sogar, dass unsere Tochter in der Nachbarschaft mittlerweile mehr Kinder kennengelernt hat, als wenn wir in ein Haus mit Garageund Gartenhag an einer Zufahrtsstrasse gezogen wären. Der enge, urbane Raum im Quartier wird zudem vielfältiger mit Kind: Brunnen werden zu kleinen Swimmingpools; Innenhöfe zu Spielzonen; der Park zum Garten. Fast täglich lerne ich neue Quartierbewohnerinnen und -bewohner kennen. Dafür nehme ich auch den Verkehr und die Tatsache in Kauf, dass das Kind wohl nie ganz alleine zum Kindergarten laufen wird.

Der Beitrag Warum Familien in die Stadt gehören erschien zuerst auf Mamablog.